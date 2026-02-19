BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk angesichts aktueller Marktdaten zu Abnehmmitteln wie Wegovy mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. James Gordon sprach nach der Auswertung am Mittwochabend von ermutigenden Trends bei Medikamenten in Tablettenform - obwohl nur die Hälfte der verschreibungspflichtigen Medikamente tatsächlich erfasst werde./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 19:18 / GMT
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 41,72EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
