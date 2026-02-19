BARCLAYS stuft Nutrien auf 'Equal Weight'
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nutrien nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Düngemittelkonzern habe das vergangene Jahr solide abgeschlossen, schrieb Benjamin Theurer am Mittwochabend. Die Umsätze seien zwar geringfügig hinter den Erwartungen gewesen, doch gewinnseitig habe das Unternehmen besser abgeschnitten./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 58,10EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Benjamin Theurer
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Benjamin Theurer
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte