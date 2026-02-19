BARCLAYS stuft Nutrien auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nutrien nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Düngemittelkonzern habe das vergangene Jahr solide abgeschlossen, schrieb Benjamin Theurer am Mittwochabend. Die Umsätze seien zwar geringfügig hinter den Erwartungen gewesen, doch gewinnseitig habe das Unternehmen besser abgeschnitten./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 58,10EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Benjamin Theurer

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

