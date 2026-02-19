Bitcoin: 100.000 US-Dollar noch dieses Jahr? Der Markt rechnet nicht mehr damit

Ein Blick auf Prognosemärkte zeigt, wie skeptisch Investoren inzwischen sind. Daten des Prediction-Marktes Kalshi deuten darauf hin, dass Händler eine schnelle Rückkehr über 100.000 US-Dollar für zunehmend unwahrscheinlich halten. Die implizite Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin vor Januar 2027 wieder sechsstellige Kurse erreicht, liegt bei lediglich rund 40 Prozent. Für einen Anstieg bis Oktober 2026 werden 34 Prozent veranschlagt, bis Juli 2026 nur 24 Prozent. Die Chancen für ein Überschreiten der Marke noch vor Mai oder April 2026 liegen im einstelligen Prozentbereich. Der Markt preist damit eher eine längere Konsolidierung als eine baldige Rallye ein.

Der Kursrutsch von Bitcoin hat die Debatte neu entfacht, wann die Kryptowährung die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar zurückerobern kann. Nach einem Jahreshoch von 97.939 US-Dollar am 14. Januar fiel Bitcoin um 31,5 Prozent und notiert inzwischen deutlich unter 70.000 US-Dollar. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf mehr als 23 Prozent. Über der sechsstelligen Marke handelte Bitcoin zuletzt am 13. November – die Stimmung hat sich seither spürbar gedreht.

Technisch bewegt sich Bitcoin derzeit in einer engen Spanne um 67.000 US-Dollar. Nic Puckrin von Coin Bureau sieht die Kryptowährung in der Phase "Hoffnung und Angst", was seiner Ansicht nach bedeutet, dass der Tiefpunkt womöglich noch nicht erreicht ist. Optionsdaten zeigen laut Nansen-Analystin Aurelie Barthere eine vorsichtige Positionierung: Händler seien "weniger bearish als noch vor 10 Tagen", würden aber vermutlich erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über 70.000 US-Dollar verstärkt Long-Positionen aufbauen.

Zaid Khan von Manhattan Global Partners bezeichnet die Zone zwischen 67.126 und 67.478 US-Dollar als kurzfristige "Entscheidungsbandbreite". "Ein Halten über diesem Niveau unterstützt einen Anstieg, ein Verlust erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs", sagte er. Auf Makroebene sieht er die Region um 67.000 US-Dollar als wichtige Unterstützungszone. Sollte diese nicht halten, liege die nächste größere Kaufzone bei rund 48.560 US-Dollar. Langfristig nennt Khan ein Aufwärtsziel von etwa 204.156 US-Dollar, betont jedoch, dass zuvor frühere Hochs zurückerobert werden müssten.

Als mögliche Impulse für eine neue Rallye gelten anhaltende Spot-Nachfrage und günstigere makroökonomische Rahmenbedingungen. Analysten von Wells Fargo verweisen zudem auf potenziell höhere US-Steuerrückerstattungen, die bis Ende März rund 150 Milliarden US-Dollar Liquidität in die Märkte bringen könnten. "Zusätzliche Ersparnisse aus Steuerrückzahlungen, insbesondere für Verbraucher mit hohem Einkommen, werden unserer Ansicht nach wieder in Aktien fließen", zitiert CNBC Analyst Ohsung Kwon. "Mit größeren Ersparnissen nehmen die Spekulationen zu ... wir erwarten eine Rückkehr von YOLO." Bitcoin gilt dabei erneut als sensibler Indikator für Liquidität und Risikobereitschaft.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



