    Air France-KLM verdient mehr als gedacht - Fokus auf teurere Tickets

    • Gewinn 1,6 Mrd€, fünffach höher als Vorjahr 5x!
    • Umsatz +5% auf 33 Mrd€, operativer Gewinn +25%
    • Ausbau 3-5%, Stückkosten bis +2% Fokus Premium
    Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

    PARIS (dpa-AFX) - Höhere Ticketpreise und gesunkene Treibstoffkosten haben der Fluggesellschaft Air France-KLM im vergangenen Jahr einen überraschend starken Gewinnanstieg beschert. Der Überschuss lag mit fast 1,6 Milliarden Euro und rund fünfmal so hoch wie im Vorjahr. Für 2026 plant Konzernchef Ben Smith einen weiteren Geschäftsausbau. Zuletzt verkauften sich Premium-Tickets für die lukrativen Strecken zwischen Europa und Nordamerika besonders gut, und dies trotz der Spannungen in der Weltpolitik.

    Der Konzern steigerte seinen Umsatz 2025 im laufenden Geschäft um fünf Prozent auf gut 33 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte um ein Viertel auf gut zwei Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Damit übertraf Air France-KLM die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Zu dem Konzern gehört neben der französischen Air France und der niederländischen KLM auch die Billigfluggesellschaft Transavia.

    Im laufenden Jahr will Smith das Flugangebot um drei bis fünf Prozent ausbauen. Zugleich dürften die Stückkosten je angebotenem Sitzplatzkilometer um bis zu zwei Prozent steigen, wenn man Währungseffekte, Schwankungen der Treibstoffpreise und die Kosten von Emissionsrechten herausrechnet. Ein Teil des Anstiegs liege an der stärkeren Fokussierung auf Tickets für die teureren Buchungsklassen wie die Business Class. Diese bringen nicht nur höhere Einnahmen, sondern auch höhere Kosten für die Airline mit sich./stw/mis/jha/

    +6,05 %
    +11,96 %
    +24,69 %
    +45,75 %
    +37,56 %
    -33,55 %
    -50,78 %
    -71,68 %
    -87,22 %
    ISIN:FR001400J770WKN:A3EJGH

     

    Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 12,30 auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um +11,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,100EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -19,61 %/-27,65 % bedeutet.




