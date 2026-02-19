JPMORGAN stuft Airbus auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry sieht das operative Ergebnis und den Free Cashflow im vierten Quartal über den Erwartungen, wie er am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung erwähnte. Eine Belastung für den Aktienkurs sei aber wohl der unter dem Konsens liegende Ausblick auf die diesjährigen Auslieferungen. Ein Kursrückschlag könnte den Anlegern allerdings wieder eine Einstiegschance bieten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,53 % und einem Kurs von 193,1EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
