JPMORGAN stuft RENAULT SA auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der für 2026 gegebene Ausblick liege im Rahmen seiner Erwartungen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung. Auch die mittelfristig gesetzten Ziele entsprächen seinen Annahmen, wenngleich sie leicht unter dem Konsens lägen./rob/tih/ag
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 33,33EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.
