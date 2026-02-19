RBC stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe mit seinem Umsatzwachstum im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. Das operative Ergebnis und das Ergebnis je Aktie seien wie erwartet ausgefallen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 89,06EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.



