Kospi springt auf Allzeithoch – Chip-Rallye treibt Südkoreas Börse an

Besonders gefragt waren Schwergewichte aus dem Technologiesektor. Die Aktien von Samsung Electronics kletterten um 4,14 Prozent, während SK Hynix um 1,48 Prozent zulegten. Beide Unternehmen zählen zu den wichtigsten Treibern des Index.

Der südkoreanische Leitindex Kospi stieg am Donnerstag um 2,84 Prozent auf ein frisches Rekordhoch.

"Nach einer nahezu Verdopplung im Jahr 2025 ist Korea erneut der führende Markt im asiatisch-pazifischen Raum", schrieben Analysten von Goldman Sachs.

Goldman Sachs erwartet für den südkoreanischen Aktienmarkt nach einem Plus von 36 Prozent im Jahr 2025 ein weiteres Wachstum von 120 Prozent im Jahr 2026.

Samsung auf Rekordkurs: Aktie knackt erstmals 190.000-Won-Marke

Die Titel von Samsung Electronics erreichten im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch von 190.900 Won (rund 132,34 US-Dollar) und überschritten damit erstmals die Marke von 190.000 Won.

Die Kursrallye spiegelte die Gewinne im US-Technologiesektor wider. An der Wall Street hatten Halbleiterwerte kräftig angezogen, nachdem Nvidia ein bedeutendes Geschäft im Bereich KI-Chips mit Meta Platforms abgeschlossen hatte. Die positive Stimmung griff unmittelbar auf asiatische Tech-Werte über.

Für Samsung war es die vierte Gewinnsitzung in Folge.

Technologierally als Treiber – Breite Marktteilnahme nimmt zu

Während zunächst vor allem Halbleiterwerte im Fokus stehen, mehren sich Anzeichen, dass sich die Kursgewinne auf weitere Sektoren ausdehnen. Investoren spekulieren darauf, dass die Exportdynamik des Landes, gestützt durch eine Erholung der globalen Konjunktur und eine stabile Nachfrage aus den USA, zusätzliche Impulse liefern wird.

Analysten verweisen zudem auf strukturelle Reformbemühungen in Südkorea, die darauf abzielen, die Attraktivität des Kapitalmarktes zu steigern und internationale Investoren anzuziehen. Eine verbesserte Corporate Governance und Maßnahmen zur Erhöhung der Aktionärsrenditen gelten als zentrale Bausteine dieser Strategie.

Breite Rallye in Asien

Auch an den übrigen asiatischen Handelsplätzen überwogen deutlich die positiven Vorzeichen.

Der japanische Index Nikkei 225 stieg um 0,57 Prozent auf 57.467,83 Zähler, während der breiter gefasste Topix um 1,18 Prozent auf 3.852,09 Punkte zulegte.

In Australien schloss der Leitindex S&P/ASX 200 mit einem Plus von 0,88 Prozent bei 9.086,2 Punkten.

Die Börsen in Hongkong und auf dem chinesischen Festland blieben unterdessen aufgrund der Feiertage zum Mondneujahrsfest weiterhin geschlossen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



