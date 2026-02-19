Aktien Asien
Samsung treibt südkoreanische Börse an
- Asiatische Märkte steigen, China/Taiwan feiertag!!
- Südkorea:Samsung-Gewinne treiben Markt auf Rekord
- Halbleiternews: Preise neuer KI-Chips 20–30% höher
TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Während an den Börsen Chinas und Taiwans feiertagsbedingt erneut kein Handel stattfand, startete das Geschäft in Südkorea wieder.
Der südkoreanische Markt profitierte dabei von den deutlichen Gewinnen der Aktien von Samsung Electronics und erklomm neue Hochs. Das Schwergewicht verzeichnete ebenfalls einen Rekordstand. Auslöser war ein Zeitungsbericht, wonach das Unternehmen über den Verkauf einer neuen Generation von Hochleistungsspeicherchips für KI-Anwendungen zu 20 bis 30 Prozent höheren Preisen als das Vorgängermodell verhandelt. Gute Vorgaben des Chip-Giganten Nvidia stützten zudem den technologielastigen Markt.
Der japanische Nikkei-225 kletterte unterdessen um 0,57 Prozent auf 57.467,83 Punkte und knüpften damit an die Vortagesgewinne an. Der australische S&P/ASX 200 gewann 0,88 Prozent auf 9.086,17 Punkte. Er erreichte damit ebenfalls einen neuen Höchststand./mf
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 160,3 auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,80 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +48,13 %/+73,35 % bedeutet.