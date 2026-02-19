    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Samsung treibt südkoreanische Börse an

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Märkte steigen, China/Taiwan feiertag!!
    • Südkorea:Samsung-Gewinne treiben Markt auf Rekord
    • Halbleiternews: Preise neuer KI-Chips 20–30% höher
    Aktien Asien - Samsung treibt südkoreanische Börse an
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Während an den Börsen Chinas und Taiwans feiertagsbedingt erneut kein Handel stattfand, startete das Geschäft in Südkorea wieder.

    Der südkoreanische Markt profitierte dabei von den deutlichen Gewinnen der Aktien von Samsung Electronics und erklomm neue Hochs. Das Schwergewicht verzeichnete ebenfalls einen Rekordstand. Auslöser war ein Zeitungsbericht, wonach das Unternehmen über den Verkauf einer neuen Generation von Hochleistungsspeicherchips für KI-Anwendungen zu 20 bis 30 Prozent höheren Preisen als das Vorgängermodell verhandelt. Gute Vorgaben des Chip-Giganten Nvidia stützten zudem den technologielastigen Markt.

    Der japanische Nikkei-225 kletterte unterdessen um 0,57 Prozent auf 57.467,83 Punkte und knüpften damit an die Vortagesgewinne an. Der australische S&P/ASX 200 gewann 0,88 Prozent auf 9.086,17 Punkte. Er erreichte damit ebenfalls einen neuen Höchststand./mf


     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 160,3 auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +48,13 %/+73,35 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    7 im Artikel enthaltene Werte
