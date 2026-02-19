Samsung treibt südkoreanische Börse an

Der japanische Nikkei-225 kletterte unterdessen um 0,57 Prozent auf 57.467,83 Punkte und knüpften damit an die Vortagesgewinne an. Der australische S&P/ASX 200 gewann 0,88 Prozent auf 9.086,17 Punkte. Er erreichte damit ebenfalls einen neuen Höchststand./mf

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 160,3 auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,80 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +48,13 %/+73,35 % bedeutet.