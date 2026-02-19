Wirtschaft
Glyphosat-Produktion erhält Schutzstatus der US-Regierung
Damit wird die Glyphosat-Verfügbarkeit als unverzichtbar für die Sicherheit und Unabhängigkeit der USA eingestuft - in Fragen der Ernährung, Industrie und Verteidigung. Der DPA ist ein seit 1950 geltendes Gesetz, mit dem die USA in Krisenzeiten ihre Ressourcen schützen wollen.
Die US-Regierung will damit die Versorgung mit dem Unkrautvernichter sicherstellen. Sie kann den deutschen Konzern künftig verpflichten, mit der Herstellung des Pflanzenschutzmittels vorrangig nationale Bestände zu sichern und die Produktion auszubauen. Im Gegenzug werden Bayer größtmögliche Unterstützung und Schutz für die Produktion zugesichert - teils auch in Fragen der Produkthaftung.
Die Aufnahme in den DPA kann für Bayer ein weiterer entscheidender Schritt werden, um die Klage-Risiken von Glyphosat-Nutzern in den USA in den Griff zu bekommen - und zwar in Kombination mit dem gerade vereinbarten Vergleich mit den Klägeranwälten und einem ausstehenden Urteil des obersten US-Gerichts.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bayer-glyphosat-produktion-erhaelt-schutzstatus-der-us-regierung/100199046.html
Bayer versucht derzeit alles, um seine finanzielle Lage möglichst defensiv darzustellen. Vielleicht besteht eine Chance, dass so der Supreme Court positiv beeinflusst werden kann.
Sollte das Supreme‑Court‑Verfahren abgeschlossen sein, hoffe ich, dass Bayer wieder die Grundlage hat, die Dividende anzuheben – vielleicht auf rund 1,50 €. In meinem Fall würde das einer Dividendenrendite von fast 4 % entsprechen.
Den Absturz der Aktie habe ich leider voll miterlebt:
Ich bin 2022 groß bei 53 € eingestiegen und habe 2023 bei knapp 60 € nochmal deutlich nachgekauft. Erst durch die langfristigen monatlichen Sparpläne konnte ich meinen Einstandskurs auf etwa 38 € senken. Trotzdem gehe ich davon aus, dass mich die Aktie noch vermutlich die nächsten 15 Jahre begleiten wird.
Leute, jeder Post, der den Namen "Baumann" enthält, trägt hier nichts bei. Morgen zählt - nicht gestern.