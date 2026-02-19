Glyphosat-Produktion erhält Schutzstatus der US-Regierung

Bayer versucht derzeit alles, um seine finanzielle Lage möglichst defensiv darzustellen. Vielleicht besteht eine Chance, dass so der Supreme Court positiv beeinflusst werden kann.

Aus meiner Sicht ist vor allem die Rechtssicherheit in den USA absolut entscheidend. Genau das hat ja in der Vergangenheit gefehlt und letztlich zum gesamten Desaster geführt. Unter Trump gibt es ebenfalls keine verlässliche Rechtssicherheit oder Investitionssicherheit, was die Lage aktuell zusätzlich verschärft hat.





Sollte das Supreme‑Court‑Verfahren abgeschlossen sein, hoffe ich, dass Bayer wieder die Grundlage hat, die Dividende anzuheben – vielleicht auf rund 1,50 €. In meinem Fall würde das einer Dividendenrendite von fast 4 % entsprechen.

Den Absturz der Aktie habe ich leider voll miterlebt:

Ich bin 2022 groß bei 53 € eingestiegen und habe 2023 bei knapp 60 € nochmal deutlich nachgekauft. Erst durch die langfristigen monatlichen Sparpläne konnte ich meinen Einstandskurs auf etwa 38 € senken. Trotzdem gehe ich davon aus, dass mich die Aktie noch vermutlich die nächsten 15 Jahre begleiten wird.