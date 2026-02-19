WARBURG RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach vorläufigen Jahreszahlen von 106,60 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller habe mit ordentlichen Resultaten die Erwartungen knapp übertroffen und diese mit dem Ausblick auf 2026 erfüllt, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 107,1EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.