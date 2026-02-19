GESCO: Konjunkturimpulse lassen hoffen

Für Gesco verlief das vergangene Geschäftsjahr erneut unter schwierigen Vorzeichen. Vor allem im vierten Quartal blieb die Nachfrage hinter den Erwartungen zurück, weshalb die Gewinnprognose im Herbst deutlich gesenkt wurde. Doch selbst die damals angepasste Spanne von 9 bis 12 Mio. Euro erwies sich als zu optimistisch und wurde Anfang Februar nochmals auf 7 bis 10 Mio. Euro reduziert.

Operativ bewegte sich das Ergebnis zwar am oberen Rand der vorherigen Zielsetzung. Belastend wirkte jedoch die Insolvenz eines Unternehmens, das Anfang 2025 aus dem Verkauf zweier Doerrenberg-Sparten hervorgegangen war. Im Zuge der Transaktion hatte Gesco ein Darlehen von 6,3 Mio. Euro gewährt, das nun voraussichtlich vollständig wertberichtigt werden muss. Steuerliche Effekte federn den Ergebniseinbruch zumindest teilweise ab.