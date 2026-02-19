    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    KORREKTUR

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fastenmonat in Türkei beginnt - Inflation belastet Familien

    Für Sie zusammengefasst
    • Ramadan in Türkei: Grundnahrungsmittel teuer!!
    • Türkei-Lebensmittelinflation 28,3% vs 3,9%OECD
    • Mindestlohn-Haushalte leiden, Iftar sehr knapp
    KORREKTUR - Fastenmonat in Türkei beginnt - Inflation belastet Familien
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Im 5. Absatz wird klargestellt, dass der OECD-Durchschnitt der Lebensmittelinflation im Dezember 3,9 rpt 3,9 Prozent betrug.)

    ISTANBUL (dpa-AFX) - Angesichts von Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln stellt der Fastenmonat Ramadan viele Muslime in der Türkei in diesem Jahr vor eine Herausforderung. Die Inflation in der Türkei treibt etwa die Kosten für die traditionellen Ramadan-Körbe im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent in die Höhe. Die Körbe enthalten Grundnahrungsmittel wie Mehl, Öl, Hülsenfrüchte, Datteln, Zucker und Tee. Sie werden oft gekauft und als Spende weitergegeben und dienen als Indikator für die durchschnittliche Entwicklung der Lebensmittelpreise.

    Der Ramadan, der traditionell durch das Erscheinen der Neumondsichel bestimmt wird, beginnt in der Türkei und auch im Iran an diesem Donnerstag. In anderen Ländern, wie etwa Saudi-Arabien wurde bereits der Mittwoch als erster Tag des Fastenmonats festgelegt.

    Bescheidenes Fastenbrechen

    Auf einem Markt in Üsküdar schaut der Rentner Sahin Tutar resigniert auf die Auslagen. Das traditionelle Essen zum Fastenbrechen (Iftar) werde auch in diesem Jahr wieder bescheiden ausfallen, sagt er.

    Die Preissteigerungen in der Türkei treffen vor allem Haushalte mit geringen Einkommen und Mindestlohnempfänger, deren Einkommen deutlich unter der sogenannten Hungergrenze von rund 31.000 Türkische Lira (rund 601 Euro) liegen. Dieser Wert wird von der Gewerkschaft Türk-Is für die monatlichen Mindestausgaben für Lebensmittel einer vierköpfigen Familie berechnet.

    Während die weltweite Lebensmittelinflation auf einstellige Werte gesunken ist, erreichte die jährliche Lebensmittelinflation in der Türkei laut OECD-Daten im Dezember 28,3 Prozent - fast das Achtfache des OECD-Durchschnitts von 3,9 Prozent.

    Wirtschaftswissenschaftler Murat Sagman sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe eine wachsende "globale Kluft" zwischen internationalen Preistrends und der Realität in der Türkei und warnt, dass der Kaufkraftverlust ohne Strukturreformen anhalten werde.

    Die Gesamtinflation für das vergangene Jahr gibt die Regierung mit rund 30,7 Prozent an, die in Istanbul ansässige Inflations-Forschungsgruppe Enag bezifferte die jährliche Teuerung sogar auf rund 56 Prozent. Finanzminister Mehmet Simsek strebt durch eine restriktivere Geldpolitik eine Inflation von unter 20 Prozent bis Ende 2026 an. Die Skepsis am Markt bleibt jedoch groß - wann die Ramadan-Tafeln wieder üppiger ausfallen werden, ist so für viele Familien offen./erg/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    KORREKTUR Fastenmonat in Türkei beginnt - Inflation belastet Familien Angesichts von Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln stellt der Fastenmonat Ramadan viele Muslime in der Türkei in diesem Jahr vor eine Herausforderung. Die Inflation in der Türkei treibt etwa die Kosten für die traditionellen Ramadan-Körbe im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     