BERNSTEIN RESEARCH stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Douglas Harned am Donnerstag. Dem gegenüber stehe aber der Ausblick auf die diesjährigen Auslieferungen, der deutlich unter den Erwartungen liege. Daraus resultierend gelte dies auch für die Zielsetzungen bezüglich des operativen Gewinns (Ebit) und des Free Cashflows./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:56 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:56 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,02 % und einem Kurs von 190,1EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 234

Kursziel alt: 234

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



