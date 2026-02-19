BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern gebe es viele schöne Aspekte, schrieb Callum Elliott am Donnerstag. Die Resultate seien solide, was dem Pessimismus vergangener Woche wegen Problemen mit Babynahrung widerspreche. Dies sollte der Aktie helfen, genauso wie ein solider Ausblick auf das Jahr 2026 und Aussagen zur Strategie, die sich stark auf Kaffee, Tiernahrung und Ernährung konzentriere./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:18 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:18 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 88,51EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.





