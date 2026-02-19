    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsF I N E X Us Dollar Index / Dxy Index IndexvorwärtsNachrichten zu F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    Sell America wird brutaler

    Amerikas stärkste Waffe bricht weg – ING warnt vor strukturellem Dollar-Verfall

    US-Wirtschaft stark, US-Dollar schwach: Die ING spricht von einem Vertrauensschaden, der den Greenback weiter belasten könnte. Trader sehen Anzeichen, dass der "Sell America"-Trade zurück ist.

    Der US-Dollar steht trotz robuster US-Konjunkturdaten weiter unter Druck – und laut ING hat der sogenannte "Sell America"-Trade dem Greenback inzwischen "dauerhaften Schaden" zugefügt. Dabei sprechen die Fundamentaldaten zunächst für die USA: Die Wirtschaft wuchs zuletzt mit einer annualisierten Rate von 4,4 Prozent, die Inflation ist rückläufig und der Aktienmarkt legte in den vergangenen zwölf Monaten um fast zwölf Prozent zu.

    Dennoch verlor der US-Dollar in den vergangenen zwölf Monaten rund 9 Prozent gegenüber einem Währungskorb und gab allein 2025 fast zehn Prozent nach. Gegenüber dem britischen Pfund büßte er etwa acht Prozent ein, gegenüber dem Euro nahezu zwölf Prozent. Für einen US-Dollar erhält man in der Eurozone nur noch rund 85 Cent. Gleichzeitig entwickelte sich der Stoxx Europe 600 seit Jahresbeginn mit über 5 Prozent im Plus besser als der nahezu unveränderte S&P 500.

    ING-Stratege Francesco Pesole sieht den "Sell America"-Trade weiterhin am Werk. Zwar sei die US-Wirtschaft technisch robust, doch mehrere Gegenwinde belasteten den US-Dollar. Dazu zählt ein schwächerer Arbeitsmarkt mit steigender Arbeitslosigkeit und gedämpfter Einstellungsdynamik. Einige Ökonomen erwarten zudem, dass die überraschend starken Januar-Beschäftigungszahlen nach unten revidiert werden könnten.

    Vor allem die Geldpolitik bleibt ein Belastungsfaktor. Obwohl die US-Notenbank die Leitzinsen zuletzt bei 3,5 Prozent beließ, rechnet die Wall Street in diesem Jahr mit zwei weiteren Zinssenkungen. Sinkende Renditeerwartungen machen Dollar-Anlagen weniger attraktiv. "Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Verbesserung der makroökonomischen Lage in den USA nicht ausreicht, um den US-Dollar wieder auf das Niveau von Anfang Januar zu bringen", zitiert Fortune Pesole. "Die 'Sell America'-Episode Mitte Januar hinterlässt bleibende Schäden für den Greenback – ähnlich wie im Sommer 2025. Die Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten der letzten Woche bestätigte, dass das Vertrauen noch nicht zurückgekehrt ist." Sein Fazit: "Der US-Dollar hat einen Großteil seines Wertes als sicherer Hafen verloren."

    Auch George Vessey von Convera beobachtet eine zunehmende Sensibilität der Märkte gegenüber schwachen US-Daten. Anleger seien davon überzeugt, dass die Fed asymmetrisch auf Abschwächung reagieren werde – ein weiteres Argument gegen den US-Dollar.

    Gleichzeitig widersprechen Kapitalströme dem reinen "Sell America"-Narrativ. Zwar spricht ING von einem anhaltenden Dollar-Schwächetrend, der seit 2022 und besonders im Sommer 2025 sowie im Januar 2026 sichtbar wurde. Doch die Daten des US-Finanzministeriums zeigen für 2025 ein anderes Bild: Ausländische Investoren kauften langfristige US-Vermögenswerte im Wert von netto 1,55 Billionen US-Dollar – mehr als im Vorjahr. 658,5 Milliarden US-Dollar flossen in Aktien, 442,7 Milliarden in Staatsanleihen. Europa stellte mit 872,8 Milliarden US-Dollar den größten Zufluss, während China seine Bestände um 208,6 Milliarden US-Dollar reduzierte.

    Der US-Dollar bleibt damit zwischen strukturellem Vertrauensverlust und anhaltendem Kapitalzufluss gefangen – doch laut ING hat der Image-Schaden als sicherer Hafen bereits Spuren hinterlassen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
