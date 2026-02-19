11-Monats-Hoch! Darum kommt die US-Industrie ins Rollen

    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Die US-Industrieproduktion stieg im Januar um 0,6 Prozent. Darum wächst trotz Zöllen und hoher Zinsen die Fertigung.

    Die US-Industrieproduktion konnte im Januar ein 11-Monats-Hoch aufzeigen, wie Reuters berichtet. Der Fertigungssektor, der unter Importzöllen und hohen Zinssätzen leidet, schöpft damit wieder Hoffnung. Die Produktionsleistung des verarbeitenden Gewerbes stieg im Januar um 0,6 Prozent, was den größten Zuwachs seit Februar 2025 darstellt, teilte die US-Notenbank Federal Reserve am Mittwoch mit.

    Ökonomen hatten für den Sektor, der 10,1 Prozent der US-Wirtschaft ausmacht, einen Produktionsanstieg von 0,4 Prozent prognostiziert. Die Fabrikproduktion stieg im Januar im Jahresvergleich um 2,4 Prozent. Die weitreichenden Zölle von Präsident Donald Trump haben die Fertigungsindustrie stark beeinträchtigt und laut Wirtschaftsvertretern die Kosten für Fabriken und Verbraucher erhöht. 

    Trump verteidigte seine Strafzölle auf Importe als notwendig, um die seit langem schrumpfende heimische Industrie wiederzubeleben. So verlor der Produktionssektor bis 2025 mehr als 80.000 Arbeitsplätze. Einige Branchen wie der Technologiesektor florierten hingegen dank eines künstlich erzeugten Konsumbooms. Ökonomen sind optimistisch, dass sich der durch KI hervorgerufene Aufschwung auf den Rest des verarbeitenden Gewerbes ausweiten wird, von dem sie ebenfalls einen Schub durch Steuersenkungen erwarten.

    Der Anstieg der Fabrikproduktion im letzten Monat war branchenübergreifend zu verzeichnen. Die Produktion von langlebigen Gütern stieg um 0,8 Prozent, mit starken Zuwächsen bei nichtmetallischen Mineralprodukten, Maschinen, Computer- und Elektronikprodukten, sonstigen langlebigen Gütern sowie Kraftfahrzeugen und -teilen, die erstmals seit August letzten Jahres wieder zulegten.     

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 1,181USD auf Forex (19. Februar 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Paul Späthling
