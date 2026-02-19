flatexDEGIRO Aktie weiter abwärts - 19.02.2026

Die flatexDEGIRO Aktie notiert aktuell bei 31,03€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,14 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,03 € entspricht. Die Talfahrt der flatexDEGIRO Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,84 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 31,03€, mit einem Minus von -6,14 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl die flatexDEGIRO Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,68 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -12,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,52 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von flatexDEGIRO einen Rückgang von -14,57 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

flatexDEGIRO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,10 % 1 Monat -18,52 % 3 Monate +8,68 % 1 Jahr +77,66 %

Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,49 Mrd.EUR € wert.

Nach dem starken Vortag zeichnen sich im Dax am Donnerstag kleine Verluste ab. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 25.196 Punkte. Mit in der Spitze 25.315 …

So schlagen sich die Wettbewerber von flatexDEGIRO

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Minus, mit -0,50 %. ING Group notiert im Minus, mit -0,34 %.

flatexDEGIRO Aktie jetzt kaufen?

Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.