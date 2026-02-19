    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPORR AktievorwärtsNachrichten zu PORR

    Digitalisierung im Bau

    BIM und LEAN bei der PORR

    Die Digitalisierung der Baubranche ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern kommt in vielen Unternehmen bereits tagtäglich zum Einsatz. Bei vielen Projekten sind Baufirmen ohne digitale Helfer kaum noch wettbewerbsfähig.

     

    Die Digitalisierung verändert die Bauwirtschaft nachhaltig und eines der zentralen Werkzeuge dieser Transformation ist Building Information Modeling (BIM). Für die PORR Group ist BIM nicht nur ein technisches Hilfsmittel, sondern ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, um Effizienz, Transparenz und Qualität über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks sicherzustellen.

     

    BIM als integrativer digitaler Ansatz

     

    Building Information Modeling bezeichnet einen integrativen, digitalen Ansatz für das Bauprojektmanagement, bei dem alle projekt- und gebäuderelevanten Daten in einem intelligenten, digitalen Modell zusammengeführt werden. Durch die digitale Visualisierung sämtlicher architektonischer, technischer, physischer und funktionaler Informationen entsteht ein umfassender, zentraler Datenbestand das sogenannte BIM-Modell. Dieses Modell dient allen Projektbeteiligten als gemeinsame Datenquelle, auf die sie jederzeit und ortsunabhängig zugreifen können.

     

    Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) nutzt bereits seit vielen Jahren die Vorteile von BIM: Das Unternehmen setzt die Methode konsequent ein, um Planungsprozesse zu digitalisieren und Arbeitsabläufe zu optimieren. BIM kommt nicht nur in der klassischen Planungs- und Kostenkalkulationsphase zur Anwendung, sondern begleitet Projekte entlang fast aller Phasen – von der frühen Konzeptentwicklung über die Bauausführung bis hin zu Vertrieb und Facility Management.

     

    Verbesserte Zusammenarbeit und Effizienz

     

    Bei der PORR ist ein zentrales Ziel der BIM-Methode die Optimierung der Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Architekten, Ingenieure, Bauleiter und Auftraggeber arbeiten gemeinsam auf dem gleichen Datenstand, wodurch Informationsverluste, doppelte Datenpflege oder Missverständnisse vermieden werden. Durch diese gemeinsame Datenbasis lassen sich Planänderungen oder deren Auswirkungen auf Zeit und Kosten schnell und präzise bewerten – ein entscheidender Vorteil in komplexen Bauprojekten.

    IRW Press
    Verfasst von IRW Press
