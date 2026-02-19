BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca verpasste seiner Erwartung an die Bruttomarge im Jahr 2027 am Mittwochabend einen Feinschliff. Seine Kernthese, dass der Luxusgüterkonzern mit Gegenwind durch den Goldpreis umgehen kann, bleibe unverändert./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 21:02 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 174,7EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

