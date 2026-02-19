Heute am 19.02.2026: freenet Aktie im Rampenlicht

Die freenet Aktie notiert aktuell bei 31,38€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,33 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,08 € entspricht. Die Talfahrt der freenet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,74 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 31,38€, mit einem Minus von -3,33 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

freenet ist ein bedeutender Player im deutschen Telekommunikationsmarkt, der durch flexible Angebote und starke Partnerschaften überzeugt.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von freenet in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,68 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die freenet Aktie damit um -5,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,33 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von freenet einen Anstieg von +9,68 %.

freenet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,61 % 1 Monat +14,33 % 3 Monate +18,68 % 1 Jahr +8,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursziele und Treiber der freenet-Aktie: Nutzer nennen Zielmarken von rund 31 sowie 35–38 im Zuge Dividende (>2 €) und möglichem Waipu‑IPO; Berenberg-Buy mit Kursziel 36 wird genannt. Diskutiert werden der Anstieg von ~28 auf 33, die Gefahr einer kurzen Konsolidierung Richtung 31 und die sehr hohe Dividendenrendite.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,74 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von freenet

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,31 %. United Internet notiert im Minus, mit -0,44 %. Telefonica Deutschland notiert im Plus, mit +0,81 %. Vodafone Group legt um +0,19 % zu

freenet Aktie jetzt kaufen?

Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.