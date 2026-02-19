Metaplanet - Aktie stürzt rapide ab - 19.02.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Metaplanet Aktionäre einen Verlust von -16,18 % hinnehmen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Metaplanet Aktie. Mit einer Performance von -4,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Metaplanet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,77 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,7050€, mit einem Minus von -4,48 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,64 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Metaplanet einen Rückgang von -23,32 %.

Metaplanet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,57 % 1 Monat -41,64 % 3 Monate -16,18 % 1 Jahr +338,46 %

Informationen zur Metaplanet Aktie

Es gibt 1 Mrd. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,02 Mrd. € wert.

Metaplanet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.