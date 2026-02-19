HEALWELL AI und WELL Health starten WELLTRUST zur Stärkung der Patientenselbstbestimmung und zur Beschleunigung einer KI-gestützten, ethischen Patientenselektion für die klinische Forschung

- WELLTRUST bietet Patienten eine klare, flexible und widerrufbare Kontrolle über ihre Zustimmungserklärungen und ermöglicht Forschern und Medizinern gleichzeitig die Auswahl geeigneter Patienten auf ethische Weise, wobei der Datenschutz an erster Stelle steht.

- HEALWELL und WELL starten WELLTRUST, eine Plattform für Datenverwaltung und Patientenauswahl, die auf dem Prinzip der Zustimmung basiert und eine sichere, konforme und skalierbare Bereitstellung klinischer Daten in allen von WELL betriebenen Kliniken ermöglicht.

- Die erste kommerzielle Anwendung kombiniert die umfassende klinische Präsenz von WELL mit der KI-Plattform DARWEN von HEALWELL, um besonders geeignete Patienten mit chronischen, seltenen und komplexen Erkrankungen zu identifizieren und für klinische Studien anzusprechen – und so die Rekrutierung in großem Maßstab zu verbessern, bei gleichzeitiger Wahrung der Privatsphäre.

Toronto, ON und Vancouver, BC, 19. Februar 2026 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein Gesundheitsunternehmen im Bereich künstliche Intelligenz mit Schwerpunkt auf Präventivmedizin, und WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL; OTCQX: WHTCF) („WELL“), ein technologieorientiertes Gesundheitsunternehmen, das ambulante Kliniken betreibt, die skalierbare digitale Gesundheitslösungen nutzen, freuen sich, gemeinsam den Start der ersten Phase von WELLTRUST bekannt zu geben, einer Plattform, die eine sichere, zustimmungsbasierte Patientenauswahl für klinische Forschung in den von WELL betriebenen Kliniken in Kanada ermöglicht.

WELLTRUST beschleunigt die Rekrutierung für die klinische Forschung, indem Patienten, die an klinischen Studien und Forschung interessiert sind, einer zukünftigen Kontaktaufnahme zustimmen können. Durch die Kombination der umfangreichen klinischen Präsenz von WELL mit den fortschrittlichen KI-Fähigkeiten von HEALWELL bietet WELLTRUST eine skalierbare, die Privatsphäre wahrende Infrastruktur und baut eine Datenbank mit Personen auf, die an einer Teilnahme interessiert sind. Patienten, die nicht teilnehmen möchten, können dies sicher und unkompliziert ablehnen und weiterhin, wie bisher, in WELL-Kliniken behandelt werden.

Dr. Alexander Dobranowski, President von HEALWELL AI, erklärte dazu: „WELLTRUST verkörpert unser Engagement für verantwortungsbewusste und wirkungsvolle KI im Gesundheitswesen. Durch die direkte Integration der Daten und KI-Fähigkeiten von HEALWELL in die klinische Umgebung von WELL schaffen wir eine fortschrittliche, KI-gestützte Plattform zur ethischen Patientenauswahl und Beschleunigung der klinischen Forschung. Dies wird die Forschung und den Zugang der Patienten zu potenziell lebensrettenden Innovationen verbessern und gleichzeitig hohe Standards in Bezug auf Datenschutz und Patientenautonomie gewährleisten.“

Highlights der Plattform:

- Sicheres, patientenorientiertes Zustimmungskonzept: WELLTRUST ermöglicht es Patienten, eindeutig und vertrauensvoll ihre Zustimmung zur Verwendung ihrer persönlichen Gesundheitsdaten für bestimmte Zwecke zu erteilen. Dazu gehört derzeit die Zustimmung, bezüglich klinischer Studien kontaktiert zu werden und an Studien zur Überprüfung von Gesundheitsinformationen teilzunehmen. Auch mit der Erweiterung der Funktionen bleibt jede künftige Teilnahme freiwillig und im Einklang mit den Datenschutzgesetzen.

- KI-gestützte Rekrutierung für klinische Studien: Die erste kommerzielle Anwendung von WELLTRUST nutzt die KI-Plattform DARWEN von HEALWELL, um die Auswahl und Einbindung von besonders geeigneten Patienten mit chronischen oder komplexen Erkrankungen zu beschleunigen, die ausdrücklich zugestimmt haben, über Möglichkeiten zur Teilnahme an klinischen Studien informiert zu werden. Durch die Kombination des Versorgungsnetzwerks von WELL mit den validierten KI-Fähigkeiten von HEALWELL ermöglicht WELLTRUST die Auswahl besonders geeigneter Patienten in großem Maßstab, verbessert die Rekrutierung und erhöht die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs der Studien.

- Robuste Governance und Compliance: Die Plattform umfasst eine einheitliche Ebene für Datenschutz, Zustimmung und Daten-Governance, die den kanadischen Datenschutz- und Regulierungsstandards entspricht und konforme Partnerschaften mit pharmazeutischen Sponsoren, Forschungsorganisationen und Netzwerken für klinische Studien ermöglicht.

- Grundlage für zukünftige Forschungsinnovationen: WELLTRUST ist so konzipiert, dass es im Zuge seines Wachstums zusätzliche Anwendungsfälle unterstützt, darunter die Generierung von Real-World-Evidence und verbesserte Tools zur Unterstützung klinischer Entscheidungen.

Der Chief Medical Officer von WELL Health, Dr. Michael Frankel, fügte hinzu: „Diese Einführung ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserer Mission, die Patientenselbstbestimmung zu stärken und die Ergebnisse im Gesundheitswesen durch den Einsatz von Technologie zu verbessern. WELLTRUST ermöglicht es Patienten, sich an der Forschung zu beteiligen, um die nächste Generation von Therapeutika und Diagnostika auf sichere und transparente Weise voranzutreiben. WELLTRUST ermöglicht es Partnern im Life-Science-Ökosystem, mit einer skalierbaren, auf Zustimmung basierenden Dateninfrastruktur zu arbeiten. Wir sind stolz darauf, diese nächste Phase der Innovation durch unsere Zusammenarbeit mit HEALWELL zu formalisieren.“

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Hamed Shahbazi

Chairman und Chief Executive Officer

WELL Health Technologies Corp.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol „AIDX“ an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol „HWAIF“ an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Über WELL Health Technologies Corp.

Die Mission von WELL ist es, Gesundheitsdienstleister technologisch zu unterstützen. Dazu entwickeln wir die besten verfügbaren Technologien, Dienstleistungen und Supportleistungen, die gewährleisten, dass Gesundheitsdienstleister in die Lage versetzt werden, die Behandlungsergebnisse ihrer Patienten positiv zu beeinflussen. Die umfassende Gesundheits- und Digitalplattform von WELL umfasst umfangreiche Front- und Back-Office-Management-Softwareanwendungen, die Ärzten bei der Führung und dem Schutz ihrer Praxen helfen. Die Lösungen von WELL werden von mehr als 43.000 Gesundheitsdienstleistern in den USA und Kanada genutzt und bilden die Grundlage für das größte selbstbetriebene Gesundheitsökosystem in Kanada mit mehr als 240 Kliniken, die Grundversorgung, Spezialbehandlungen und Diagnosedienstleistungen anbieten. In den Vereinigten Staaten konzentrieren sich die Lösungen von WELL auf Spezialmärkte wie den Magen-Darm-Markt, die Gesundheit von Frauen, die Grundversorgung und die psychische Gesundheit. WELL ist an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „WELL“ und an der OTC Exchange unter dem Symbol „WHTCF“ notiert. Weitere Informationen über WELL finden Sie unter: www.well.company.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Einführung, Verfügbarkeit, Funktionalität, Akzeptanz und potenziellen Vorteile der WELLTRUST-Plattform; sie basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie „beschleunigen“, „schaffen“, „ermöglichen“, „verbessern“, „Zukunft“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „werden“, „können“, „vielleicht“, „würden“, „sollten“, „könnten“ oder „können“ eintreten, stattfinden oder erreicht werden, oder die Verneinung dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von WELL und HEALWELL zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von WELL und HEALWELL liegen und naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztlich ganz oder teilweise unrichtig oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, darunter unter anderem die folgenden: (i) die Fähigkeit von HEALWELL, seine Beziehungen zu seinen kommerziellen Partnern, einschließlich WELL, aufrechtzuerhalten und zu nutzen; (ii) die fortgesetzte Einführung der von WELL, HEALWELL und ihren Tochtergesellschaften entwickelten Software, Tools und Lösungen; (iii) die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; (iv) die ausreichende Verfügbarkeit von Betriebskapital und Zugang zu Finanzmitteln zur Unterstützung der bestehenden operativen Betriebe und des strategischen Plans von WELL und HEALWELL; (v) die Fähigkeit von WELL und HEALWELL, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten, einschließlich derjenigen, die sich auf den Datenschutz und Patientendaten beziehen; (vi) die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; (vii) die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; (viii) die Notwendigkeit zunehmend innovativer Produktlösungen und Dienstleistungsangebote und die Fähigkeit von HEALWELL, diese weiterzuentwickeln und zu vermarkten; (ix) Technologien, die wie vorgesehen oder überhaupt funktionieren; (x) Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und (xi) dass die unten aufgeführten Risikofaktoren insgesamt keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den Geschäftsbetrieb, die Umsätze und/oder Ergebnisse von WELL oder HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen können, dass Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen sich als unzutreffend erweisen, Annahmen sich als falsch erweisen und Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von WELL und HEALWELL liegen, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von WELL und HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem (i) Veränderungen der Kundennachfrage oder der Kaufzyklen innerhalb der Märkte für Gesundheitssoftware und klinische Forschung; (ii) die Fähigkeit von WELL und HEALWELL, wichtige Kunden zu gewinnen, zu binden und die Beziehungen zu ihnen auszubauen; (iii) der Zeitpunkt, der Erfolg und die Akzeptanz von Produkteinführungen und Softwareintegrationen; (iv) Wettbewerbs- und Preisdruck; (v) Risiken im Zusammenhang mit geplanten Akquisitionen und der Integration akquirierter Unternehmen; (vi) die Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; und (viii) andere Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren” in den jüngsten Jahresinformationsformularen von HEALWELL und WELL vom 31. März 2025 für HEALWELL und vom 15. April 2025 für WELL erläutert werden, die jeweils unter den SEDAR+-Profilen von HEALWELL und WELL unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die Risikofaktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die HEALWELL beeinflussen könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dazu, Informationen über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln. WELL und HEALWELL lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Abweichungen zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Warnhinweise qualifiziert.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations,

WELL Health Technologies und HEALWELL AI

Telefon: 604-682-7266

ir@healwell.ai

investor@well.company

