    Wirtschaft

    Dax startet im Minus - 25.000er-Marke hält vorerst

    Dax startet im Minus - 25.000er-Marke hält vorerst
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.200 Punkten berechnet, und damit 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise, Fresenius und FMC, am Ende Airbus, RWE und BASF.

    "An der Wall Street ist der Optimismus ein Stück weit zurückgekehrt. Der S&P 500 hat gestern den dritten Tag in Serie im Plus geschlossen. Und im Windschatten dieses neuen US-Optimismus hat der Dax die psychologisch so wichtige Marke von 25.000 Punkten zurückerobert", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Jetzt müsse sich einmal mehr zeigen, ob es oberhalb der 25.000 genügend Anschlusskäufer gibt, die den Dax auf ein neues Rekordhoch heben können.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1801 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8474 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 71,08 US-Dollar; das waren 73 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Dax startet im Minus - 25.000er-Marke hält vorerst Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.200 Punkten berechnet, und damit 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An …
