Wirtschaft
Dax startet im Minus - 25.000er-Marke hält vorerst
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.200 Punkten berechnet, und damit 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise, Fresenius und FMC, am Ende Airbus, RWE und BASF.
"An der Wall Street ist der Optimismus ein Stück weit zurückgekehrt. Der S&P 500 hat gestern den dritten Tag in Serie im Plus geschlossen. Und im Windschatten dieses neuen US-Optimismus hat der Dax die psychologisch so wichtige Marke von 25.000 Punkten zurückerobert", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Jetzt müsse sich einmal mehr zeigen, ob es oberhalb der 25.000 genügend Anschlusskäufer gibt, die den Dax auf ein neues Rekordhoch heben können.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1801 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8474 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 71,08 US-Dollar; das waren 73 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Syrtakihans schrieb 02.02.26, 18:25
Ganz einfach: Neben der häufig angewandten Einziehung ohne GK-Herabsetzung ist auch eine solche mit GK-Herabsetzung möglich. Hierbei wird der Nennbetrag der eingezogenen Aktien mit dem GK und nur der übersteigende Teil mit den Rücklagen "verrechnet", während die Einziehung ohne GK-Herabsetzung komplett zulasten der Rücklagen geht.
Malecon schrieb 25.01.26, 11:12
Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdCgRIMGdk2VAIKGzrfb_7nk26WLfC39iA6A9AM6A9k4KS2gA&s
DAX-Konzern vor Trendwende
• Der DAX-Konzern startet ein Aktienrückkaufprogramm und setzt auf Wachstum.
• Nach einem schwierigen Börsenjahr könnte nun die Trendwende eingeleitet sein.
Das Timing könnte genau richtig sein: Nachdem der Aktienkurs von Symrise tief gefallen war und nun zur Erholung ansetzt, greift das Unternehmen zu: Der Spezialist für Duft- und Geschmackstoffe kündigte vergangene Woche einen Rückkauf eigener Aktien in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro an. Dies sei ein wichtiger Schritt, um Unternehmenswerte freizusetzen, erklärt der Vorstandsvorsitzende Jean-Yves Parisot. Das Programm läuft bis zum 31. Oktober 2026. Für Symrise ist es das erste in der Unternehmensgeschichte. Ziel ist die Rückführung überschüssigen Kapitals an die Aktionäre.
Quelle: https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/dax-konzern-vor-trendwende-jetzt-noch-guenstig-einsteigen-20394049.html
Profitjaegerx7x schrieb 13.01.26, 15:33
Ist aber ja dann unabhängig von der Abschreibung. Die Börse hat das doch längst vorher antizipiert. Als ob man dachte, alle Zukäufe sind genau das Wert was in der Bilanz steht und das ursprüngliche Geschäft ist dann Kernschrott.
Daher sind nicht Cashwirksame Abschreibungen halt an sich wumpe außer ggf. für die Bilanzqualität. Das es nicht lief hat man ja in den Zahlen und der Beerttung gesehen.
Daher sind nicht Cashwirksame Abschreibungen halt an sich wumpe außer ggf. für die Bilanzqualität. Das es nicht lief hat man ja in den Zahlen und der Beerttung gesehen.
