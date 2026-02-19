    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES
    JEFFERIES stuft KRONES AG auf 'Buy'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen sei 2025 profitabler gewesen als erwartet und auch der freie Barmittelzufluss sei sehr stark gewesen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Der Umsatz sei leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben und auch die Aufträge fielen etwas schwächer aus. Die Ziele für 2026 entsprächen allerdings dem Konsens. Dies dürfte auch das Hauptthema der Telefonkonferenz werden, insbesondere angesichts der bestätigten Umsatzprognose für 2028 von rund 7 Milliarden Euro. Der Analyst wies zudem darauf hin, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 um Währungseffekte bereinigt worden sei./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 140EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Constantin Hesse
    Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 165
    Kursziel alt: 165
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
