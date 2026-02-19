    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    Infineon will mit Konzernchef Hanebeck und Finanzchef Schneider verlängern

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon verlängert Hanebeck Vertrag bis 03/32
    • Infineon bindet Finanzchef Schneider bis 04/32.
    • Verträge würden 2027 enden; AR entscheidet Mai.
    NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Infineon will Konzernchef Jochen Hanebeck und Finanzvorstand Sven Schneider für die kommenden Jahre an sich binden. Die Verträge der beiden Manager sollen vorzeitig verlängert werden, teilte Infineon vor Beginn der Hauptversammlung des Unternehmens in Neubiberg mit. Hanebeck soll dann bis Ende März 2032, Schneider bis Ende April 2032 im Amt bleiben. Beide Verträge wären 2027 ausgelaufen. Der Aufsichtsrat will die Verlängerung im Mai offiziell beschließen./nas/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 46,33 auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +5,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 60,31 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von -13,27 %/+4,08 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
