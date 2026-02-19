Infineon will mit Konzernchef Hanebeck und Finanzchef Schneider verlängern
- Infineon verlängert Hanebeck Vertrag bis 03/32
- Infineon bindet Finanzchef Schneider bis 04/32.
- Verträge würden 2027 enden; AR entscheidet Mai.
NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Infineon will Konzernchef Jochen Hanebeck und Finanzvorstand Sven Schneider für die kommenden Jahre an sich binden. Die Verträge der beiden Manager sollen vorzeitig verlängert werden, teilte Infineon vor Beginn der Hauptversammlung des Unternehmens in Neubiberg mit. Hanebeck soll dann bis Ende März 2032, Schneider bis Ende April 2032 im Amt bleiben. Beide Verträge wären 2027 ausgelaufen. Der Aufsichtsrat will die Verlängerung im Mai offiziell beschließen./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 46,33 auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +5,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 60,31 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von -13,27 %/+4,08 % bedeutet.
https://www.eenewseurope.com/en/infineon-phases-out-gan-system-parts/
GaN Systems baute seine Geräte jedoch bei TSMC, das letztes Jahr ankündigte, sein GaN-Gießereigeschäft bis Juli 2027 zu schließen. Das sorgt für Unwuchten in der Lieferkette für die Automobilindustrie…
Jedoch bei sehr guten Zahlen und einem positiven Ausblick geht da heuer mit Sicherheit noch mehr.
Es müsste halt die Konjunktur mal etwas in Schwung kommen!
E-Autoprämie wird sich positiv auf Infineon auswirken.
Bin jetzt seit dem Börsengang 1999 bei Infineon dabei und war seitdem noch nie so positiv gestimmt!
Infineon ist bei allen Megatrends und Zukunftsmärkten hervorragend aufgestellt, neue Werke gehen demnächst an den Start, Stromversorgung KI Rechenzentren ist ein riesen Thema.
Da ist Infineon Weltmarktführer.
Bei Robotik und Quantencomputing ist Infineon ebenfalls bestens vorbereitet.
Ich denke halt bei anziehender konjunktureller Nachfrage kann der Kurs schnell nach oben ziehen,siehe Siemens Energy z.B.!
Infineon haben viele unverständlicherweise noch nicht auf dem Schirm!!!
Etfs,Fonds etc. müssen dann auch kaufen!
Jetzt noch gute Quartalszahlen bzw. ein guter Ausblick!