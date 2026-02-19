    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse
    JEFFERIES stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Bremssystemhersteller besser als erwartet abgeschnitten habe im vierten Quartal, sei eindeutig auf das Lkw-Geschäft zurückzuführen, schrieb Lucas Ferhani Donnerstag. Die Jahresziele für 2026 entsprächen weitgehend den Erwartungen und gingen von weiterem Wachstum und Margenverbesserungen in beiden Geschäftsbereichen (Lkw und Schiene) sowie auch von einem starken Free Cashflow aus./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 107,9EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Lucas Ferhani
    Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 117
    Kursziel alt: 117
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


