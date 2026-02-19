JEFFERIES stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Bremssystemhersteller besser als erwartet abgeschnitten habe im vierten Quartal, sei eindeutig auf das Lkw-Geschäft zurückzuführen, schrieb Lucas Ferhani Donnerstag. Die Jahresziele für 2026 entsprächen weitgehend den Erwartungen und gingen von weiterem Wachstum und Margenverbesserungen in beiden Geschäftsbereichen (Lkw und Schiene) sowie auch von einem starken Free Cashflow aus./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 107,9EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 117

Kursziel alt: 117

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

