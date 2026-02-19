Rio Tinto macht 2025 deutlich weniger Gewinn - Eisenerzpreise belasten

2025 sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 9,97 Milliarden US-Dollar (8,43 Mrd Euro), wie der zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt mitteilte. Bereinigt um Sondereffekte lag der Überschuss mit 10,87 Milliarden Dollar auf dem Vorjahresniveau. Das war so viel, wie Analysten im Mittel auf dem Zettel hatten. Das Unternehmen will für das Gesamtjahr eine stabile Dividende von 4,02 Dollar je Aktie zahlen.

LONDON (dpa-AFX) - Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat 2025 vor allem aufgrund stark gesunkener Eisenerzpreise deutlich weniger Gewinn erzielt. Die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt sorgte dafür, dass eine Welle von überschüssigem Stahl aus China auf den Markt kommt, was die Preise drückt. Bessere Geschäfte mit Kupfer und Aluminium konnten dies nicht ausgleichen. An der Börse kam dies nicht gut an. Die Aktie verlor im frühen Handel am Donnerstag rund 3,5 Prozent.

Laut Experte Ben Davis von der kanadischen Bank RBC hat das operative Ergebnis leicht unter seiner Prognose und dem Konsens gelegen, die Investitionsausgaben dagegen darüber. Auch die Nettoverschuldung sei stärker als prognostiziert gestiegen. Eine Wiederaufnahme der abgebrochenen Fusionsgespräche mit Glencore hält Davis unter bestimmten Bedingungen in diesem Jahr durchaus für möglich.

Erst vor wenigen Tagen waren die Fusionsgespräche zwischen Rio Tinto und Glencore geplatzt. Rio Tinto sei zu dem Schluss gekommen, dass keine Einigung erzielt werden könne, die einen Mehrwert für seine Aktionäre bringe, hatte der Konzern Anfang Februar mitgeteilt. Glencore hatte von einer Unterbewertung durch Rio Tinto bei dem Geschäft gesprochen./mne/lew/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 97,60 auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um -3,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,12 %. Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 101,55 Mrd.. Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8472. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0000 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 891,56GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 80,00GBP was eine Bandbreite von -34,40 %/-0,98 % bedeutet.



