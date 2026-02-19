AKTIE IM FOKUS
Nestle deutlich im Plus nach Zahlen
- Aktie +3,3%: Erholung seit Jahrestiefs stark!!
- Quartalszahlen übertrafen Erwartungen, Analysten
- Maßnahmen sollen Kulturwandel und aktives VR ein
ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien von Nestle haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Der Kurs zog zuletzt um 3,3 Prozent an. Die Aktie setzte damit ihre Erholungsbewegung seit den Jahrestiefs im Januar fort. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern hatte mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen.
Die Analysten von RBC bezeichneten das Wachstum als erfreulich. Nestle habe solide Zahlen vorgelegt, hieß es auch von Bernstein. Sie widersprächen den pessimistischen Prognosen der letzten Wochen.
Nach Ansicht der Experten von Vontobel sind die präsentierten Maßnahmen nicht nur kosmetischer Natur. "Sie sollen einen kulturellen Wandel weg von einer gewissen Selbstzufriedenheit in der Vergangenheit hin zu einer stärker leistungsorientierten Kultur verankern", so der zuständige Analyst. Gleichzeitig werde dem Verwaltungsrat eine viel aktivere Rolle, etwa bei der Portfolio-Gestaltung oder dem Kapitaleinsatz eingeräumt./uh/to/AWP/mf/jha/
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 88,90 auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +2,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 227,38 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,75CHF. Von den letzten 8 Analysten der Nestle Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -16,12 %/+2,01 % bedeutet.
Probleme mit Babynahrung haben in den letzten Jahren schon anderen Unternehmen dauerhaft zugesetzt (Abbott, Reckitt). Wenn das nicht schnell geloest und ein Reputationsschaden abgewendet wird, koennte es fuer Nestlé ein weiterer Muehlstein werden. Als wenn die Probleme mit Mineralwasser nicht schon schlimm genug gewesen waeren.
Jetzt mal entspannt abwarten ob es weiter hochgeht oder man doch nochmal zugreifen kann.