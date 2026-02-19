JEFFERIES stuft RENAULT SA auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Autobauers hätten exakt dem Konsens der wichtigsten Kennzahlen entsprochen, wobei der Bereich Finanzen das Kerngeschäft Automobile etwas kompensiert habe, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 32,60EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 39
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
