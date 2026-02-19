BARCLAYS stuft RIO TINTO auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rio Tinto nach Zahlen mit einem Kursziel von 6885 Pence auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege im erwarteten Rahmen, schrieb Amos Fletcher am Donnerstag. Die Dividende sei etwas höher als gedacht, während die Erwartungen bezüglich der Nettoschulden verfehlt worden seien./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 80,85EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Amos Fletcher

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68,85

Kursziel alt: 68,85

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



