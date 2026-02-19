Satter Milliardengewinn bei Airline – Was steckt hinter dem Erfolg?

Seinen Umsatz steigerte der Konzern im laufenden Geschäft um fünf Prozent auf gut 33 Milliarden Euro. Außerdem legte der operative Gewinn um ein Viertel auf gut zwei Milliarden Euro zu, telte das Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertraf Air France-KLM damit. Neben der französischen Air France und der niederländischen KLM gehört zu dem Konzern auch die Billigfluggesellschaft Transavia.

Die Fluggesellschaft Air France-KLM konnte im Jahr 2025 von höheren Ticketpreisen und gesunkenen Treibstoffkosten profitieren. Es wurde eine starker Gewinnanstieg verzeichnet. Der Überschuss lag mit fast 1,6 Milliarden Euro rund fünfmal so hoch wie im Vorjahr. Zudem plant Konzernchef Ben Smith für 2026 einen weiteren Geschäftsausbau. Besonders Premium-Tickets für die lukrativen Strecken zwischen Europa und Nordamerika verkauften sich zuletzt besonders gut.

Ben Smith teilte mit, dass er im laufenden Jahr das Flugangebot um drei bis fünf Prozent ausbauen will. Außerdem dürften die Stückkosten je angebotenem Sitzplatzkilometer um bis zu zwei Prozent steigen, wenn man Währungseffekte, Schwankungen der Treibstoffpreise und die Kosten von Emissionsrechten herausrechnet. Ein Teil des Anstiegs liege an der stärkeren Fokussierung auf Tickets für die teureren Buchungsklassen wie die Business Class. Diese bringen nicht nur höhere Einnahmen, sondern auch höhere Kosten für die Airline mit sich.

Premium-Klassen wie die Business Class erfordern einen höheren Serviceaufwand, was zu höheren Betriebskosten führt. Dazu gehören beispielsweise luxuriösere Sitze, umfangreicher Service an Bord, spezielle Lounges am Flughafen und zusätzliche Annehmlichkeiten für diese Passagiere.

Die Aktie ist am Donnerstag (11:25 Uhr MEZ) 6,65 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 12,51 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,83 % und einem Kurs von 13,00EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.