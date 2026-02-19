'Sell' von UBS stoppt Aufwärtsschwung bei Freenet jäh

Von "o2 TV - powered by waipu.tv" jetzt zu "o2 TV" ... und viele Kunden/User von Telefonica sind nun stocksauer! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/mad.gif





Telefonica hatten ja schon vor Quartalen den Vertrag mit Waipu/Exaring gekündigt und wollen ja nun ihren eigenen IPTV-Dienst ("o2 TV") statt waipu.tv nutzen.

Jetzt die Tage erfolgte dann nun die Umstellung auf das eigene IPTV-Produkt. Die "Resonanz" der o2-Kunden ist verheerend. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif

Die Empörung reicht von: fehlender Benachrichtigung zu diesem Wechsel ... über nicht mehr verfügbare Aufnahmen ... einem viel schlechteren Funktionsumfang ... einem viel schlechteren PLV ... bis hin zur "katastrophalen o2-TV-App" (die neue App hat 1,5 von 5 Sterne ... die "powered by waipu.tv" hatte 4,4 von 5 Sterne)





kurzum - "o2 TV" ist das wesentlich schlechtere Produkt (eine schlechte Kopie) zum gleichen Preis ... und deren Kunden sind nun stocksauer! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif





Mit dem jetzt erfolgten Wechsel, und den damit sichtbaren "gravierenden Folgen" für die bisherigen "powered by waipu.tv" User, gehe ich mal davon aus, dass in den kommenden Wochen und Monaten eine ganze Menge den "o2 TV" Müll kündigen - und dann zurück zum "geliebten Original" (waipu.tv) wechseln werden?! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif





Eine schlechte Kopie ist nunmal nie so gut, wie das Original! 😜