'Sell' von UBS stoppt Aufwärtsschwung bei Freenet jäh

    AKTIE IM FOKUS

    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Verkaufsempfehlung der UBS hat die jüngste Aufwärtsbewegung von Freenet am Donnerstag abrupt beendet. Im frühen Handel rutschten die Papiere des Mobilfunkanbieters um 6,5 Prozent auf 31,32 Euro ab.

    Davor waren sie innerhalb von vier Wochen um gut ein Fünftel gestiegen. Von diesem Kurszuwachs haben sie nun rund die Hälfte eingebüßt und ringen mit der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.

    UBS-Analyst Polo Tang verwies in seiner Neubewertung für Freenet auf kurzfristige Risiken mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal sowie längerfristige Gefahren für das Unternehmen durch Künstliche Intelligenz. Seine Aktien-Einstufung änderte er von "Neutral" auf "Sell" bei einem unveränderten Kursziel von 28,50 Euro./ajx/jha/

    freenet

    -5,98 %
    -6,89 %
    +7,90 %
    +12,01 %
    +2,14 %
    +29,19 %
    +61,76 %
    +7,87 %
    +73,02 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,70 % und einem Kurs von 31,26 auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -6,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,64 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -8,26 %/+21,23 % bedeutet.




