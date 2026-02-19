AKTIE IM FOKUS
'Sell' von UBS stoppt Aufwärtsschwung bei Freenet jäh
- UBS-Sell stoppt Freenet, Aktie rutscht 6,5%...
- Halbiert: 4-Wochen-Gewinne weg, an 21-Tg-Linie
- UBS nennt Q4-Risiko, KI-Gefahr; Ziel 28,50€...
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Verkaufsempfehlung der UBS hat die jüngste Aufwärtsbewegung von Freenet am Donnerstag abrupt beendet. Im frühen Handel rutschten die Papiere des Mobilfunkanbieters um 6,5 Prozent auf 31,32 Euro ab.
Davor waren sie innerhalb von vier Wochen um gut ein Fünftel gestiegen. Von diesem Kurszuwachs haben sie nun rund die Hälfte eingebüßt und ringen mit der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.
UBS-Analyst Polo Tang verwies in seiner Neubewertung für Freenet auf kurzfristige Risiken mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal sowie längerfristige Gefahren für das Unternehmen durch Künstliche Intelligenz. Seine Aktien-Einstufung änderte er von "Neutral" auf "Sell" bei einem unveränderten Kursziel von 28,50 Euro./ajx/jha/
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,70 % und einem Kurs von 31,26 auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -6,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,90 %.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,64 Mrd..
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -8,26 %/+21,23 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu freenet - A0Z2ZZ - DE000A0Z2ZZ5
Das denkt die wallstreetONLINE Community über freenet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
"Da muss ich ich zustimmen, der Heißläufer kann steigen, fallen, ja auch nach rechts oder links kann''s heiß her gehen.
Schön das du hier dabei bist und alles schlecht schreibst.
Von "o2 TV - powered by waipu.tv" jetzt zu "o2 TV" ... und viele Kunden/User von Telefonica sind nun stocksauer! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/mad.gif