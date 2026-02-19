    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIR France - KLM AktievorwärtsNachrichten zu AIR France - KLM
    JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Overweight'
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das überraschend starke Schlussquartal 2025, das man einer besseren Preis- und Kostenkontrolle verdanke, sowie der positive Ausblick sollten den Aktien der Fluggesellschaft Schwung geben, schrieb Harry Gowers am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er traut dem Unternehmen 2026 eine operative Ergebnismarge (Ebit) von mehr als sieben Prozent zu./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:35 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,75 % und einem Kurs von 13,23EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Harry J Gowers
    Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 14,50
    Kursziel alt: 14,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



