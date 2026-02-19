Börsenstart Europa - 19.02. - FTSE Athex 20 stark +0,88 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.667,58 PKT und fällt um -0,08 %. Top-Werte: DWS Group +3,41 %, Knorr-Bremse +2,49 %, Deutsche Lufthansa +2,42 % Flop-Werte: flatexDEGIRO -5,02 %, freenet -3,61 %, Wacker Chemie -2,32 %

Der DAX steht aktuell (09:59:53) bei 25.129,29 PKT und fällt um -0,38 %. Top-Werte: Fresenius +2,03 %, Infineon Technologies +1,19 %, Symrise +1,15 % Flop-Werte: Airbus -5,36 %, Volkswagen (VW) Vz -2,29 %, RWE -1,90 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.714,22 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: Evotec +1,86 %, Infineon Technologies +1,19 %, Draegerwerk +1,14 %

Flop-Werte: freenet -3,61 %, 1&1 -1,55 %, Elmos Semiconductor -1,08 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.068,98 PKT und verliert bisher -0,42 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +1,19 %, argenx +1,03 %, Rheinmetall +0,99 %

Flop-Werte: Airbus -5,36 %, Enel -3,33 %, Volkswagen (VW) Vz -2,29 %

Der ATX steht bei 5.805,88 PKT und verliert bisher -0,34 %.

Top-Werte: STRABAG +2,87 %, BAWAG Group +1,33 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,87 %

Flop-Werte: Wienerberger -1,56 %, PORR -1,46 %, EVN -1,03 %

Der SMI steht aktuell (09:59:56) bei 13.870,32 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: Nestle +1,65 %, Lonza Group +1,25 %, Kuehne + Nagel International +1,19 %

Flop-Werte: Amrize -1,34 %, Holcim -0,85 %, ABB -0,59 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.375,69 PKT und fällt um -0,48 %.

Top-Werte: ORANGE +2,86 %, Carrefour +1,49 %, EssilorLuxottica +0,95 %

Flop-Werte: Airbus -5,36 %, Renault -2,86 %, Euronext -2,39 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.155,00 PKT und verliert bisher -0,41 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,08 %, Tele2 (B) +0,64 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,43 %

Flop-Werte: SKF (B) -1,29 %, ABB -0,59 %, Swedbank Shs(A) -0,57 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.750,00 PKT und steigt um +0,88 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,11 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,44 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,40 %

Flop-Werte: Public Power -2,56 %, Jumbo -1,95 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,83 %