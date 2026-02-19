JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe mit dem Ergebnis je Aktie (EPS) positiv überrascht, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion. Auch das organische Umsatzwachstum liege über den Erwartungen. Das für 2026 angestrebte Wachstum dürfte indes vor allem von der zweiten Jahreshälfte abhängen und die EPS-Erwartungen sollten wegen negativer Währungseffekte sinken./rob/gl/ag
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 88,38EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.
