GOLDMAN SACHS stuft Airbus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 seien solide gewesen, schrieb Sam Burgess am Donnerstag nach dem Bericht. Der Auslieferungsausblick auf 2026 sei geprägt von Problemen in der Lieferkette. Dank des starken operativen Verlaufs im Vorjahr könnten die Anleger ihn aber auch als konservativ interpretieren./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,56 % und einem Kurs von 189,0EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sam Burgess

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



