    UN-Generalsekretär ruft zu KI-Fonds für Entwicklungsländer auf

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NEU-DELHI (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat beim Gipfel zur Künstlichen Intelligenz (KI) in Neu-Delhi mehr Unterstützung für Entwicklungsländer bei der Zukunftstechnologie angemahnt. Ohne Investitionen würden "viele Länder vom KI-Zeitalter außen vor bleiben", sagte der Portugiese in der indischen Hauptstadt. Er rief dazu auf, einen globalen KI-Fonds einzurichten.

    "Unser Ziel ist drei Milliarden Dollar (etwa 2,54 Milliarden Euro)", sagte Guterres. Das sei weniger als ein Prozent des Jahresumsatzes von Tech-Unternehmen. Er äußerte die Hoffnung, mit dem Geld könnten grundlegende Kapazitäten in wirtschaftlich schlechter gestellten Ländern geschaffen werden, darunter allgemeine Fähigkeiten, Daten oder bezahlbare Rechenleistung.

    "KI für alle"

    Guterres war neben dem indischen Premierminister Narendra Modi und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einer der Hauptredner am vierten Tag des AI Impact Summit - dem ersten KI-Gipfel im Globalen Süden. Dabei diskutieren Staats- und Regierungschefs, Spitzenvertreter der Technologie-Branche sowie Experten aus aller Welt über die realen Auswirkungen von KI. Ähnliche Veranstaltungen gab es in den vergangenen Jahren in Großbritannien, Südkorea und Frankreich.

    Guterres, Modi und Macron forderten in Neu-Delhi, der Einsatz für KI müsse für alle gewährleistet werden. Die UN-Generalversammlung habe bereits ein unabhängiges internationales Wissenschaftsgremium über KI eingerichtet und einen "globalen Dialog" dazu ins Leben gerufen, sagte der UN-Generalsekretär. Beim Dialog soll unter anderem über Leitplanken für einen verantwortungsvollen und ethisch vertretbaren Umgang mit KI-Systemen beraten werden. Die erste Sitzung des Dialogs soll im Juli in Genf stattfinden./dg/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
