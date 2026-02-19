UN-Generalsekretär ruft zu KI-Fonds für Entwicklungsländer auf

NEU-DELHI (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat beim Gipfel zur Künstlichen Intelligenz (KI) in Neu-Delhi mehr Unterstützung für Entwicklungsländer bei der Zukunftstechnologie angemahnt. Ohne Investitionen würden "viele Länder vom KI-Zeitalter außen vor bleiben", sagte der Portugiese in der indischen Hauptstadt. Er rief dazu auf, einen globalen KI-Fonds einzurichten.

"Unser Ziel ist drei Milliarden Dollar (etwa 2,54 Milliarden Euro)", sagte Guterres. Das sei weniger als ein Prozent des Jahresumsatzes von Tech-Unternehmen. Er äußerte die Hoffnung, mit dem Geld könnten grundlegende Kapazitäten in wirtschaftlich schlechter gestellten Ländern geschaffen werden, darunter allgemeine Fähigkeiten, Daten oder bezahlbare Rechenleistung.