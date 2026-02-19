    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer

    Rohstoffrallye

    1277 Aufrufe 1277 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kupfer rutscht ab: Dieses Fed-Signal lässt Trader plötzlich nervös werden

    Kupfer gibt nach dem Rekordlauf nach. Die Fed-Minutes dämpfen die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen – und damit die Metall-Fantasie. Steht jetzt die große Korrektur an?

    Für Sie zusammengefasst
    Rohstoffrallye - Kupfer rutscht ab: Dieses Fed-Signal lässt Trader plötzlich nervös werden
    Foto: Emmanuele Contini - NurPhoto

    Kupfer gilt als Frühwarnsystem für die Weltwirtschaft. Und genau deshalb zucken Trader heute zusammen. Nach einem atemberaubenden Zweimonats-Sprint bis auf ein Rekordhoch Ende Januar gerät die Hausse plötzlich ins Stocken. 

    Am Donnerstag rutschte der Kupferpreis zunächst um bis zu 0,6 Prozent ab. Erst danach erholte sich das Metall wieder und pendelte sich an der London Metal Exchange (LMS) bei rund 12.911 US-Dollar je Tonne ein. 

    Auslöser waren die Protokolle der Januar-Sitzung der US-Notenbank. Sie zeigen, dass die Fed überraschend vorsichtig geworden ist, was Zinssenkungen angeht. Prompt wurden Wetten auf eine schnelle geldpolitische Lockerung zurückgefahren und die Nachfragefantasie für Industriemetalle geriet in der ersten Reaktion unter Druck.

    Hinzu kommt: In Teilen Asiens ruhte der Handel wegen der Feiertage zum Chinesischen Neujahrsfest. Weniger Liquidität, mehr Nervosität – und schon reichen kleine Nachrichten, um große Bewegungen auszulösen.

    Dabei sorgt auch die Politik für zusätzliche Spannung: US-Präsident Donald Trump drängt weiter auf niedrigere Zinsen. Wenn die Fed dem nicht folgt, bleibt der US-Dollar tendenziell fest – und genau das kann Rohstoffe, die in US-Dollar gerechnet werden, bremsen. Für viele Händler ist dies der Hebel, der aus einem harmlosen Rücksetzer eine echte Trendwende machen könnte.

    Warum ist das für Anleger wichtig? Weil Kupfer gerade erst von einer Welle spekulativer Käufe nach oben gespült wurde. Nun beginnt die Phase, in der der Markt testen muss, ob die Rallye mehr als nur ein Momentum war.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rohstoffrallye Kupfer rutscht ab: Dieses Fed-Signal lässt Trader plötzlich nervös werden Kupfer gibt nach dem Rekordlauf nach. Die Fed-Minutes dämpfen die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen – und damit die Metall-Fantasie. Steht jetzt die große Korrektur an?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     