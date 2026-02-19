Kupfer rutscht ab: Dieses Fed-Signal lässt Trader plötzlich nervös werden

Am Donnerstag rutschte der Kupferpreis zunächst um bis zu 0,6 Prozent ab. Erst danach erholte sich das Metall wieder und pendelte sich an der London Metal Exchange (LMS) bei rund 12.911 US-Dollar je Tonne ein.

Kupfer gilt als Frühwarnsystem für die Weltwirtschaft. Und genau deshalb zucken Trader heute zusammen. Nach einem atemberaubenden Zweimonats-Sprint bis auf ein Rekordhoch Ende Januar gerät die Hausse plötzlich ins Stocken.

Auslöser waren die Protokolle der Januar-Sitzung der US-Notenbank. Sie zeigen, dass die Fed überraschend vorsichtig geworden ist, was Zinssenkungen angeht. Prompt wurden Wetten auf eine schnelle geldpolitische Lockerung zurückgefahren und die Nachfragefantasie für Industriemetalle geriet in der ersten Reaktion unter Druck.

Hinzu kommt: In Teilen Asiens ruhte der Handel wegen der Feiertage zum Chinesischen Neujahrsfest. Weniger Liquidität, mehr Nervosität – und schon reichen kleine Nachrichten, um große Bewegungen auszulösen.

Dabei sorgt auch die Politik für zusätzliche Spannung: US-Präsident Donald Trump drängt weiter auf niedrigere Zinsen. Wenn die Fed dem nicht folgt, bleibt der US-Dollar tendenziell fest – und genau das kann Rohstoffe, die in US-Dollar gerechnet werden, bremsen. Für viele Händler ist dies der Hebel, der aus einem harmlosen Rücksetzer eine echte Trendwende machen könnte.

Warum ist das für Anleger wichtig? Weil Kupfer gerade erst von einer Welle spekulativer Käufe nach oben gespült wurde. Nun beginnt die Phase, in der der Markt testen muss, ob die Rallye mehr als nur ein Momentum war.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



