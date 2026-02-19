ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung
Verluste nach starkem Vortag
- Dax gibt nach, 0,48% auf 25.157 Punkte Rallye.
- Airbus fallen über 5% nach schwachem Ausblick.
- Freenet -6,7% nach UBS-Sell, Vonovia+1,8% u.a.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Seinem starken Vortag mit einem Befreiungsschlag über der Marke von 25.000 Punkten hat der Dax am Donnerstag etwas Tribut gezollt. Der deutsche Leitindex verlor in der ersten Handelsstunde 0,48 Prozent auf 25.157 Punkte.
Mit in der Spitze 25.315 Punkten hatte der Dax tags zuvor wieder einen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit war er zugleich näher an sein Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten herangerückt, das ebenfalls aus diesem Jahr stammt.
Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gab am Donnerstag um 0,22 Prozent auf 31.673 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,5 Prozent.
Die wichtigsten US-Indizes hatten sich am Mittwoch erholt. Ihr Niveau zum europäischen Handelsende konnten sie aber nicht ganz halten. Dies lag vor allem daran, dass die US-Notenbank im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken betonte, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. Zuletzt hatte sich die Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed bereits nach hinten verschoben.
Beim Flugzeugbauer Airbus bemängelten Marktteilnehmer den schwachen Ausblick, der zwar konservativ sei, aber doch deutlich unter den Erwartungen liege. Die Papiere rutschten am Dax-Ende um mehr als 5 Prozent ab.
Eine Hochstufung von Morgan Stanley für Vonovia gab den Aktien des Immobilienkonzerns Auftrieb, sie gewannen auf den vorderen Plätzen im Dax 1,8 Prozent.
Im MDax setzte eine Verkaufsempfehlung der UBS für Freenet den Papieren des Mobilfunkanbieters zu. Das Minus von 6,7 Prozent bedeutete das vorläufige Ende des jüngsten Aufwärtsschwungs. Die Anteile der Fondsgesellschaft DWS dagegen legten um 3,5 Prozent zu, hier riet die UBS zum Kauf.
Abwärts um 5,5 Prozent ging es für Flatexdegiro trotz Dividendenerhöhung. Die Dividendenrendite sei immer noch niedrig, hieß es am Markt. Zudem liege die Gewinnprognose des Online-Brokers für 2026 unter der Erwartung.
Zu den Jahreszahlen von Krones sagte ein Händler, sie seien schwächer als befürchtet. Positiver äußerte er sich zum Ausblick des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Die Aktien gaben um 1,6 Prozent nach./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,64 % und einem Kurs von 188,9 auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +5,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 22,86 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +2,26 %/+49,74 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Morgen, der Generator spuckt heut am ersten Fastentag die 25.149 aus. Haut rein, solange es noch billig ist.....🤠
Ziel erreicht, jeder konnte dabei sein, man musste nur noch klicken - So geht Forum 🤠 🎵 🤠
Während andere im noch laut „Long!“ oder „Short!“ rufen – je nachdem, was die letzte 5-Minuten-Kerze gerade emotional hergibt – arbeite ich lieber mit Struktur statt Lautstärke.
Mein Fahrplan ist klar definiert:
Zunächst sehe ich die Short-Seite im Vorteil mit einem ersten Zielbereich bei 24.350–24.410 Punkten. Dort erwarte ich eine technische Reaktion – nicht, weil ich es hoffe, sondern weil dort Liquidität liegt.
Kommt die erwartete Gegenbewegung, plane ich eine Erholung in Richtung 24.790 Punkte – klassischer Pullback in ein übergeordnet schwächeres Marktumfeld.
Zeigt der Markt dort Schwächesignale, wird erneut Position aufgebaut.
Das mittelfristige Ziel bis Mitte/Ende März liegt bei 23.680 Punkten – saubere Unterstützungszone, kein Fantasiewert.
Der Unterschied?
Ich handle Szenarien, keine Schlagworte.
Ich definiere Marken, bevor ich Meinungen äußere.
Und ich plane die Route, bevor ich aufs Gaspedal drücke.
Trading ist kein Stimmungsbarometer –
es ist Risikomanagement mit Kursziel.