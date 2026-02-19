Zwei Amerikas: Reiche profitieren – der Rest steckt in Schulden und Jobangst

Stollers Konzept knüpft an Begriffe wie "Vibecession" oder 2K-förmige Wirtschaft" an, die bereits versucht hatten, die wachsende Kluft zwischen makroökonomischen Daten und individueller Realität zu erklären. Während das BIP zuletzt um mehr als vier Prozent zulegte und die erwartete Rezession nach der Pandemie ausblieb, kämpfen viele Haushalte mit Rekordschulden. Die New Yorker Fed meldete für Ende 2025 Kreditkartenschulden in Höhe von 1,28 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig glauben große Teile der Bevölkerung, die Wirtschaft sei im Abschwung – ein Bruch mit dem Muster der letzten Jahrzehnte, in denen Wachstum und Stimmung traditionell miteinander korrelierten. "So etwas habe ich noch nie gesehen", sagte KPMG-Chefökonomin Diane Swonk.

Die US-Wirtschaft wächst kräftig, der Arbeitsmarkt ist stabil und der Aktienmarkt notiert nahe Rekordniveaus – und doch glauben laut Umfragen fast drei Fünftel der Amerikaner, das Land stecke in einer Rezession. Ökonom Matt Stoller nennt dieses Paradox eine "Boomcession", eine Mischung aus Boom und Rezession. Der Begriff beschreibt eine Wirtschaft, die auf dem Papier brummt, während große Teile der Bevölkerung finanziell kaum profitieren. "Traditionell läuft die Wirtschaft wirklich gut", zitiert CNBC Stoller. "Aber die einfachen Leute sagen, dass dies nicht der Fall ist."

Ein wesentlicher Faktor ist die ungleiche Inflation. Während die Gesamtteuerung zurückgeht, stiegen die Kosten für Lebensmittel und Wohnraum zwischen 2020 und 2025 besonders stark – zwei Kategorien, die bei Haushalten mit niedrigerem Einkommen den größten Anteil an den Ausgaben ausmachen. Heather Berger von Morgan Stanley weist darauf hin, dass Geringverdiener seit Jahren mit höheren Inflationsraten konfrontiert sind als Wohlhabende. Die Federal Reserve Bank of Atlanta zeigte zudem, dass Lebensmittelpreise in ärmeren Regionen schon lange schneller steigen. "Die Menschen, die glücklich sind, bekommen andere Preise als die Menschen, die traurig sind", sagte Stoller.

Parallel zur Preisbelastung wächst die Unsicherheit am Arbeitsmarkt. Ökonomen sprechen von einer "Einstellungsrezession" oder einem "Jobless Boom": wenige Entlassungen, aber auch kaum Neueinstellungen. Die Zahl offener Stellen sank zuletzt auf den niedrigsten Wert seit 2020. Zwar erreichte die Produktivität pro Arbeitsstunde neue Rekorde, doch könnte dies auch am verstärkten Einsatz künstlicher Intelligenz liegen – und damit weitere Rationalisierungen begünstigen. Unternehmen wie Nike, Amazon und UPS kündigten bereits größere Stellenstreichungen an. Nach Daten von Challenger, Gray & Christmas stiegen die Entlassungen zum Jahreswechsel um mehr als 200 Prozent.

Die gute Stimmung an den Börsen kommt vor allem jenen zugute, die Vermögen besitzen – die Mehrheit der Haushalte bleibt außen vor. "Starke Aktienmärkte bedeuten einem nichts, wenn man keine Aktien besitzt", sagte Joanne Hsu, Direktorin der Verbraucherumfragen der University of Michigan. Während die reichsten 20 Prozent der Haushalte einen Großteil der Konsumausgaben tragen, wächst die Skepsis gegenüber den offiziellen Wirtschaftsdaten. Eine neue Umfrage von Snap Finance zeigt, dass insbesondere Menschen mit niedrigen Einkommen oder schlechter Kreditwürdigkeit ihre finanzielle Lage als instabil einschätzen. Gleichzeitig schwindet laut YouGov das Vertrauen in Regierungsstatistiken, zuletzt verstärkt durch politische Angriffe auf Behörden und Daten.

Ökonomin Elizabeth Renter fasst die Lage zusammen: "Es kann mehrere Wahrheiten geben." Die Wirtschaft könne insgesamt solide laufen, während Millionen das Gefühl hätten, dass es für sie persönlich nicht reicht.

