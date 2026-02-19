Nach mehr als 30%-Rallye: Knorr-Bremse bestätigt 2026-Ziele – das Risiko steigt!

Nach mehr als 36 Prozent Plus in 12 Monaten sehen die Analysten die Bewertung inzwischen ambitioniert: Für 2026 wird ein bereinigtes KGV von 23 angesetzt – über 20 Prozent über dem 3-Jahres-Schnitt. Die im MDAX notierte Aktie legt nach den Zahlen am Donnerstagmorgen gut 2 Prozent zu.

Knorr-Bremse liefert zum Jahresende solide Zahlen – doch an der Börse ist vieles schon eingepreist. Der Bremsen- und Systemanbieter für Schienen- und Nutzfahrzeuge übertraf im 4. Quartal Umsatz und Ergebnis leicht, dennoch bleibt die DZ Bank bei Halten und sieht den fairen Wert für die Aktie bei 102 Euro, unter den derzeit aufgerufenen 108 Euro.

Im Schlussquartal setzte Knorr-Bremse 1,98 Milliarden Euro um. Das bereinigte EBIT stieg um 11 Prozent auf 267 Millionen Euro, die operative Marge kletterte auf 13,5 Prozent. Auf Jahressicht sank der Umsatz um 0,8 Prozent (organisch plus 1,9 Prozent), die Marge verbesserte sich auf 13,0 Prozent.

Die Sparten driften weiter auseinander: Rail Vehicle Systems profitierte von Nachfrage aus China und Nordamerika und legte bei Umsatz und bereinigtem EBIT zu. Commercial Vehicle Systems spürte den schwachen Lkw-Zyklus: Umsatz und Ergebnis gingen um 9 Prozent zurück, die Marge blieb aber stabil und lag weiter über 10 Prozent.

Positiv sticht der Cashflow hervor. 2025 erhöhte sich der freie Cashflow um 8 Prozent auf 790 Millionen Euro, die Cash Conversion erreichte 131 Prozent. Beim Auftragseingang meldete Knorr-Bremse 2025 ein Plus von 2 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro (Book-to-Bill 1,08).

Für 2026 stellt das Management 8,0 bis 8,3 Milliarden Euro Umsatz, eine bereinigte EBIT-Marge um 14 Prozent sowie 750 bis 850 Millionen Euro freien Cashflow in Aussicht. Risiken bleiben die unsichere Lkw-Nachfrage und mögliche Belastungen durch EPA27 in Nordamerika sowie eine Neuverhandlung des USMCA. Infrastrukturimpulse aus Deutschland könnten Rückenwind bringen – laut DZ Bank allerdings eher ab 2027.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 108,2EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.





