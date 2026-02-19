JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 8010 Pence auf "Overweight" belassen. Der Bergbaukonzern habe die Erwartungen erfüllt, wobei die Barmittelentwicklung enttäusche, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Nach dem geplatzten Zusammengehen mit dem Rohstoffkonzern Glencore werde der Fokus nun auf der Unternehmensstrategie liegen. An den wichtigsten Zielen vom Kapitalmarkttag im Dezember habe sich nichts geändert./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 81,52EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80,1

Kursziel alt: 80,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



