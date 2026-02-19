    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRio Tinto AktievorwärtsNachrichten zu Rio Tinto
    JEFFERIES stuft RIO TINTO auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen mit einem Kursziel von 7000 Pence auf "Hold" belassen. Das operative Jahresergebnis des Bergbaukonzerns habe leicht unter dem Konsens gelegen, schrieb Christopher LaFemina am Donnerstag. Angesichts des Abbruchs der Fusionsgespräche zwischen Rio und Glencore geht der Analyst zumindest vorerst davon aus, dass Rio seine auf der Hauptversammlung im Dezember vorgestellte Strategie weiterverfolgen werde./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:49 /
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:49 /

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 81,52EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Christopher LaFemina
    Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 70
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



