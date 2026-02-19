BARCLAYS stuft Nestle auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Auf den ersten Blick habe das Mengenwachstum (RIG) die Erwartungen trotz einiger Verschiebungen übertroffen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Auch der Ausblick auf 2026 sei besser als gedacht. Er erwähnte allerdings, dass es im ersten Quartal zu einer Belastung durch Einmaleffekte kommen werde./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 88,76EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte