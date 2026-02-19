BARCLAYS stuft Nestle auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Auf den ersten Blick habe das Mengenwachstum (RIG) die Erwartungen trotz einiger Verschiebungen übertroffen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Auch der Ausblick auf 2026 sei besser als gedacht. Er erwähnte allerdings, dass es im ersten Quartal zu einer Belastung durch Einmaleffekte kommen werde./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 88,76EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



