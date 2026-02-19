FOMO holt Kapitalmarkt-Architekten Roger Rosmus an Bord

Heute hat Formation Metals (CSE: FOMO) einen entscheidenden Schritt zur Stärkung seiner strategischen Positionierung unternommen und Roger Rosmus, Gründer & CEO von Goliath Resources Ltd., in das neu gegründete Advisory Board berufen .

Während Berufungen in ein Advisory Board häufig als symbolischer Schritt betrachtet werden, erscheint diese Ernennung von klar strategischer Bedeutung.

Rosmus ist nicht lediglich ein technischer Berater. Er ist ein ausgewiesener Kapitalmarkt-Stratege, der eine der am meisten beachteten Explorationsgeschichten im Golden Triangle von British Columbia aufgebaut, finanziert und maßgeblich vorangetrieben hat.

In der aktuellen Phase der Unternehmensentwicklung von FOMO – mit einem vollständig finanzierten 30.000 m Bohrprogramm beim N2 Goldprojekt im Abitibi Gürtel in Quebec – kann Kapitalmarktexpertise ebenso entscheidend sein wie die Bohrergebnisse selbst.

„Wir freuen uns sehr, Roger als Gründungsmitglied unseres Advisory Boards willkommen zu heißen. Rogers tiefgehendes Verständnis der kanadischen Kapitalmärkte und sein Erfolg beim Aufbau nachhaltiger Shareholder Value bei Goliath Resources Ltd. machen ihn zu einem äußerst wertvollen Gewinn für unser Unternehmen. Diese Ernennung markiert einen bedeutenden Meilenstein für Formation Metals, da wir beginnen, ein erstklassiges Beraterteam zur Unterstützung unseres weiteren Wachstumskurses aufzubauen.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals, in der heutigen Pressemitteilung.

Mehr als nur ein Berater

Roger Rosmus ist ein erfahrener Kapitalmarktprofi mit über 25 Jahren Erfahrung im Investmentbanking. Er übernahm leitende Funktionen bei mehr als 30 M&A-Transaktionen und ist zudem Gründer und Präsident von Aberdeen Capital Markets.

Als Gründer und CEO von Goliath Resources Ltd. (TSX-V: GOT; aktuelle Marktkapitalisierung: 378 Mio. CAD) hat er das Unternehmen zu einer vielbeachteten Erfolgsgeschichte im Explorationssektor aufgebaut, die insbesondere durch hochgradige Goldentdeckungen auf dem Golddigger Projekt im Golden Triangle von British Columbia Aufmerksamkeit erlangte. Unter seiner Führung gewann Goliath bedeutende institutionelle Investoren, setzte eine aggressive und vollständig finanzierte Explorationsstrategie um und etablierte sich mit hoher Kapitalmarktglaubwürdigkeit.

Ebenso wichtig ist, dass Goliath mehrere große Finanzierungsrunden erfolgreich durchgeführt und entdeckungsgetriebene Neubewertungsphasen („Re-Ratings“) gemeistert hat – eine Erfolgsbilanz, die besonders relevant wird, da FOMO derzeit den Übergang von der Validierung historischer Daten hin zu systematischer Expansionsbohrung und weiterem Wachstum vollzieht.

Kursentwicklung von Goliath Resources Ltd. (TSX-V: GOT) seit Oktober 2020: Rund +1.608%. Unter der Führung von Roger Rosmus entwickelte sich Goliath von einem Explorationsunternehmen zu einer vielbeachteten Entdeckungsgeschichte und erzielte im Verlauf eines mehrjährigen Entdeckungs- und Expansionszyklus eine erhebliche Kurssteigerung.

Für ein Junior-Unternehmen, das in eine Phase der Ressourcendefinition eintritt, kann das richtige Advisory Board ein echter Multiplikator sein, indem es die Finanzierungsstrategie schärft, die Kommunikation mit institutionellen Investoren optimiert und die Abfolge der Meilensteine so strukturiert, dass sie eine Neubewertung unterstützen.

„Ich freue mich sehr, Formation Metals zu diesem entscheidenden Zeitpunkt beizutreten. Die Lage des N2 Projekts im erstklassigen Abitibi Grünsteingürtel, kombiniert mit der historischen Ressourcenbasis und den laufenden Bohrerfolgen, positioniert das Unternehmen für erhebliches Aufwärtspotenzial. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Bereichen Explorationsstrategie, Kapitalmärkte und Stakeholder-Kommunikation einzubringen, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben und gemeinsam mit dem Team das volle Potenzial der Projekte zu erschließen.“ Roger Rosmus in der heutigen Pressemitteilung.

Perfektes Timing

Das N2 Goldprojekt von FOMO ist kein Explorationsprojekt im frühen „Blue-Sky“-Stadium. Es handelt sich um ein fortgeschrittenes Projekt mit einer historischen Ressource von ca. 871.000 Unzen Gold in 6 mineralisierten Zonen, gestützt auf etwa 55.000 m historischer Bohrungen. Das Projekt liegt rund 25 km südlich von Matagami im Abitibi Grünsteingürtel in Quebec.

Jüngste Bohrungen lieferten breite, oberflächennahe Abschnitte wie 30,4 m @ 1,75 g/t Gold (inklusive 10,5 m @ 3,51 g/t Gold) sowie 42,3 m @ 0,91 g/t Gold. Diese Ergebnisse deuten auf eine Kontinuität zwischen mineralisierten Zonen über nahezu 100 m hin, stärken die konzeptionelle Tagebau-These und reduzieren das geologische Risiko.

Phase-1 (ca. 14.000 m) des vollständig finanzierten 30.000 m Bohrprogramms zielt darauf ab, das Bohrabstandsnetz zu verdichten, Erweiterungen entlang des Streichens und in die Tiefe zu testen sowie metallurgisches Material für die weitere Modellierung zu gewinnen. Das Management strebt eine erste NI 43-101-konforme Ressourcenabschätzung nach Abschluss von Phase.1 im 3. Quartal an. Genau in dieser Entwicklungsphase kann die richtige strategische Begleitung entscheidend sein – von der Kapitalmarktstrategie über die institutionelle Ansprache bis hin zur Marktkommunikation und möglichen M&A-Optionen.

Fazit

Mit der Einrichtung eines Advisory Boards und der Ernennung von Roger Rosmus als erstem Mitglied signalisiert FOMO, dass das Unternehmen in eine Phase beschleunigten Wachstums eintritt und dass die Umsetzung am Kapitalmarkt als zentrale Kernkompetenz verstanden wird.

Die Ernennung deutet zudem auf eine verstärkte institutionelle Ansprache und höhere strategische Sichtbarkeit hin, während Umfang und wirtschaftliches Potenzial von N2 zunehmend klarer definiert werden. Im Abitibi (einem der weltweit bedeutendsten Goldgürtel mit mehreren Multi-Millionen-Unzen-Lagerstätten) ist die Positionierung entscheidend. Das gilt insbesondere in einem Goldpreisumfeld auf erhöhtem Niveau, in dem große Produzenten verstärkt nach skalierbaren Projekten in erstklassigen Jurisdiktionen suchen.

Rosmus’ Erfahrung beim Aufbau von Kapitalmarktglaubwürdigkeit und einer entdeckungsgetriebenen Wachstumsstory im Golden Triangle von British Columbia könnte sich nun als wertvoll erweisen, da FOMO in Quebec in die nächste Phase eintritt – geprägt von Risikoabbau, Ausbau der Größenordnung und einer bewertungsrelevanten Ressourcenbasis.

Mit Phase-1, die eine erste Ressourcenaktualisierung im 3. Quartal untermauern soll, ist der kurzfristige Katalysatorpfad klar: Kontinuierlicher Newsflow dank 2 laufenden Bohrgeräten, ausstehende Laborergebnisse aus 9 abgeschlossenen Bohrungen, weitere Bestätigung der oberflächennahen Kontinuität, erste metallurgische Ergebnisse sowie eine Ressourcenschätzung, die einen direkten Peer-Vergleich im Goldsektor ermöglicht.

Angesichts des Bohrtempos und der in Kürze erwarteten Laborergebnisse können Investoren in den kommenden Wochen mit einem stetigen Newsflow rechnen.

Gold (USD/Unze) seit April 2025: Trotz der jüngsten Korrektur bleibt die übergeordnete Struktur ein klar definierter Aufwärtskanal, wobei Rücksetzer innerhalb des vorherrschenden Aufwärtstrends technisch normal erscheinen. Ein klarer Ausbruch über den hervorgehobenen roten Widerstand bei rund 5.080 USD könnte den Beginn der nächsten impulsiven Aufwärtsbewegung signalisieren. Ein solches Preisumfeld, geprägt von struktureller Stärke und einem weiterhin hohen absoluten Preisniveau, bietet typischerweise einen idealen Hintergrund für eine zunehmende M&A-Aktivität im Goldsektor, da Produzenten versuchen, sich skalierbare Unzen in stabilen Jurisdiktionen zu sichern. Unternehmensdetails

Formation Metals Inc.

#1245 – 300 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1V4 Kanada

Telefon: +1 778 899 1780

Email: info@formationmetalsinc.com

www.formationmetalsinc.com

CUSIP: 34638F / ISIN: CA34638F1053

Aktien im Markt: 97.027.458

Kanada Symbol (CSE): FOMO

Aktueller Kurs: 0,37 CAD (18.02.2026)

Marktkapitalisierung: 36 Million CAD

Deutschland Symbol / WKN: VF1/ A3D492

Aktueller Kurs: 0,23 EUR (19.02.2026)

Marktkapitalisierung: 22 Million EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

