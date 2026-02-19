BARCLAYS stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 9,90 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei im Vorjahresvergleich stabil gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstag. Damit sei es besser als der Konsens, was kursseitig gut ankommen sollte. Die gute Kursentwicklung der vergangenen drei Monate sollte das Ausmaß der Reaktion aber begrenzen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,49 % und einem Kurs von 13,43EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 9,90

Kursziel alt: 9,90

Währung: EUR

