    PWO bestätigt Prognosen: Vorläufige Zahlen für 2025 überzeugen

    Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen bestätigt 2025 die Prognosen: starke Auftragslage, solide Profitabilität, konsequente Investitionen und Fortschritte bei der Dekarbonisierung.

    PWO bestätigt Prognosen: Vorläufige Zahlen für 2025 überzeugen
    • Vorläufige, ungeprüfte Zahlen 2025 bestätigen Prognosen vollumfänglich: Umsatzerlöse 526,0 Mio. EUR (Prognose 500–510 Mio.; Vorjahr 555,1 Mio.).
    • EBIT vor Währungseffekten bei 26,1 Mio. EUR und damit in der oberen Hälfte der Prognosespanne von 23–28 Mio. EUR (Vorjahr 30,0 Mio.).
    • Starkes Neugeschäft: Lifetime‑Volumen rund 760 Mio. EUR (Prognose 550–600 Mio.; Vorjahr ~630 Mio.), allein im Q4 Aufträge von rund 225 Mio. EUR.
    • Investitionen und Standortausbau planmäßig vorangetrieben: Investitionen 41,3 Mio. EUR (Prognose rund 40 Mio.; Vorjahr 46,2 Mio.).
    • Fortschritte bei Dekarbonisierung: Scope‑1‑&‑2‑Emissionen gesenkt auf 5.029 t (Prognose 6.275–7.650 t; Vorjahr 6.287 t).
    • Ausblick 2026: Erwartete Umsatzerlöse rund 500 Mio. EUR und konsolidiertes EBIT vor Währungseffekten 13–17 Mio. EUR; deutsche Produktion (Oberkirch) belastet durch Verlagerungen, temporäre Arbeitszeit‑/Entgeltreduzierung 2026 vereinbart; endgültige 2025‑Zahlen am 20. März 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei PWO ist am 27.03.2026.

    Der Kurs von PWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    PWO

    0,00 %
    -4,55 %
    -10,00 %
    -10,64 %
    -11,89 %
    -20,25 %
    +12,50 %
    -17,94 %
    +1.016,44 %
    ISIN:DE0006968001WKN:696800





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
