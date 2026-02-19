AGC Vinythai startet neue Chloralkali-Anlage mit thyssenkrupp nucera Elektrolyseuren
Mit einem Rekordprojekt in Map Ta Phut setzt AGC Vinythai neue Maßstäbe: Eine erweiterte Chloralkali-Anlage stärkt die PVC- und Natronlaugeversorgung in Südostasien.
Foto: thyssenkrupp nucera
- AGC Vinythai hat eine Chloralkali-Anlage in Map Ta Phut, Thailand, erfolgreich in Betrieb genommen, die um 220.000 Tonnen Natronlauge pro Jahr erweitert wurde.
- Die Erweiterung ist die größte Investition in der Geschichte von AGC Vinythai und stärkt die Position des Unternehmens im Chlor-Alkali-Geschäft.
- Die Anlage nutzt die e‑BiTAC‑v7‑Technologie von thyssenkrupp nucera, die eine sichere und effiziente Chlor-Alkali-Elektrolyse ermöglicht.
- Der neue Elektrolyseur hat eine jährliche Produktionskapazität von 220.000 Tonnen Natronlauge und erhöht die PVC-Produktion von 300.000 auf 700.000 Tonnen jährlich.
- Die Kapazitätserweiterung soll die wachsende Nachfrage nach Natronlauge und PVC in Südostasien bedienen, wichtige Vorprodukte für Branchen wie Bau, Verpackung, Automobil, Zellstoff, Papier und Textil.
- thyssenkrupp nucera wurde 2025 mit der Lieferung des Elektrolyseurs beauftragt und bietet weltweit führende Technologien für nachhaltige Wasserstoffproduktion und elektrochemische Anlagen.
