    AGC Vinythai startet neue Chloralkali-Anlage mit thyssenkrupp nucera Elektrolyseuren

    Mit einem Rekordprojekt in Map Ta Phut setzt AGC Vinythai neue Maßstäbe: Eine erweiterte Chloralkali-Anlage stärkt die PVC- und Natronlaugeversorgung in Südostasien.

    Foto: thyssenkrupp nucera
    • AGC Vinythai hat eine Chloralkali-Anlage in Map Ta Phut, Thailand, erfolgreich in Betrieb genommen, die um 220.000 Tonnen Natronlauge pro Jahr erweitert wurde.
    • Die Erweiterung ist die größte Investition in der Geschichte von AGC Vinythai und stärkt die Position des Unternehmens im Chlor-Alkali-Geschäft.
    • Die Anlage nutzt die e‑BiTAC‑v7‑Technologie von thyssenkrupp nucera, die eine sichere und effiziente Chlor-Alkali-Elektrolyse ermöglicht.
    • Der neue Elektrolyseur hat eine jährliche Produktionskapazität von 220.000 Tonnen Natronlauge und erhöht die PVC-Produktion von 300.000 auf 700.000 Tonnen jährlich.
    • Die Kapazitätserweiterung soll die wachsende Nachfrage nach Natronlauge und PVC in Südostasien bedienen, wichtige Vorprodukte für Branchen wie Bau, Verpackung, Automobil, Zellstoff, Papier und Textil.
    • thyssenkrupp nucera wurde 2025 mit der Lieferung des Elektrolyseurs beauftragt und bietet weltweit führende Technologien für nachhaltige Wasserstoffproduktion und elektrochemische Anlagen.

    Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,3575EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,27 % im Minus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,3700EUR das entspricht einem Plus von +0,13 % seit der Veröffentlichung.


