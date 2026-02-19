AKTIE IM FOKUS
Flatexdegiro weiten Rutsch nach Ausblick aus - Citi sieht Chance
- Aktie fiel auf 30,72€; -29% seit Monatsrekord!
- KI-Verdrängungsängste belasteten Finanzsektor.
- Ausblick 8% tiefer; Citigroup sieht Kaufchance
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Flatexdegiro haben ihren jüngsten Kursrutsch am Donnerstag fortgesetzt. Mit 30,72 Euro haben die Papiere des Onlinebrokers seit ihrem Rekord Anfang des Monats bei gut 43 Euro inzwischen 29 Prozent verloren. Auslöser waren KI-Verdrängungssorgen, die neben vielen anderen Branchen auch die Finanzdienstleister traf.
Am Vorabend enttäuschte Flatex bei der Zahlenvorlage mit dem Ausblick. Das für das laufende Jahr avisierte Ergebnis je Aktie liege acht Prozent unter dem Konsens, schrieb Analyst Andrew Lowe von der Citigroup. Flatexdegiro sei allerdings dafür bekannt, sich konservative kurzfristige Ziele zu setzen. Er stellte die Anleger somit auf eine günstige Einstiegsgelegenheit ein./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,45 % und einem Kurs von 31,24 auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um -13,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,53 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,39 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +3,83 %/+49,25 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über flatexDEGIRO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Zuerst wurde alles gehypt was irgendwie mit KI zu tun hat und nun dreht sich der Spieß wieder um. Aber ein Bäcker bleibt ein Bäcker, eine Baufirma eine Baufirma und ein Broker bleibt ein Broker. Die Geschäftsmodelle verändern sich nicht grundlegend. Es mag bei Brokern Einsparmodelle geben, Rationalisierungen durch Personalabbau sind denkbar, aber der KI-Einsatz wird auch nicht kostenlos sein. Die Hunderte Milliarden an Investitionen werden monetarisiert werden. Nach einer Umfrage, die ich leider gerade nicht parat habe, wissen die allermeisten Unternehmen überhaupt nicht wie sich KI im Unternehmen auswirken wird. Das wird sich erst noch zeigen.
Shares of US brokerages fall as AI worries extend to financials -February 10, 20266